Festa della Liberazione, a Messina raccolta rifiuti porta a porta sarà regolare

Chiuse le Isole ecologiche

MESSINA – Messinaservizi Bene Comune informa che per la festività del 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e assimilati avverranno regolarmente in tutte le zone della città.

Nessuna variazione al calendario. Ciò significa che i cittadini dovranno esporre i propri rifiuti differenziati secondo il calendario consueto, senza alcuna modifica. I rifiuti verranno regolarmente raccolti dai mezzi di Messinaservizi come da programma.

Isole ecologiche chiuse. Si precisa invece che le isole ecologiche di Messina rimarranno chiuse nella giornata del 25 aprile. Per conferire i propri rifiuti indifferenziati o ingombranti in questi giorni, i cittadini potranno recarsi presso i Centri di Raccolta Comunale (CRC) di Contesse e di Santa Margherita.