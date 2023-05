Festa della Repubblica e della Patrona, cimiteri aperti venerdì e chiusi sabato 3 giugno - Tempostretto

Visite dalle 8 alle 13

MESSINA – In coincidenza con la festa della Repubblica italiana, venerdì 2 giugno e domenica 4, il Gran camposanto e tutti i cimiteri suburbani di Messina saranno aperti ai visitatori dalle 8 alle 13. In occasione della festività della Madonna della Lettera, patrona della città, sabato 3 giugno, il Gran camposanto e tutti i cimiteri suburbani osserveranno la chiusura totale. Sempre sabato 3 non sarà effettuato l’accoglimento delle salme, che comunque è garantito nella giornata di venerdì 2, sino alle 13.