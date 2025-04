Festa di sport a S. Alessio, la tappa tricolore di marcia con 220 atleti

Corsi si impone tra gli uomini, Mihai prima tra le donne. Aliberti: "La giornata è andata davvero alla grande"

S. ALESSIO SICULO – Il lungomare di Sant’Alessio Siculo ha fatto da splendida cornice alla 2ª prova del Campionato Italiano di società di marcia, organizzata dall’Atletica Savoca della presidente Manuela Trimarchi e valida per l’assegnazione di sei titoli Tricolori individuali. Una grande giornata di festa nella ridente cittadina jonica, con 220 atleti partecipanti sotto un bel sole, che ha premiato gli sforzi profusi da Antonello Aliberti con il suo infaticabile staff per garantire la perfetta riuscita della manifestazione. A fare gli onori di casa il sindaco di Sant’Alessio Siculo Domenico Aliberti, il presidente del consiglio comunale Natale Ferlito e l’assessore allo Sport Roberta Rigano. Sono intervenuti l’on. Cateno De Luca, sindaco di Taormina e i primi cittadini di Furci Siculo, Savoca e Antillo: Matteo Francilia, Massimo Stracuzzi e Davide Paratore Hanno presenziato all’evento, inoltre, la campionessa olimpica Antonella Palmisano ed il consigliere nazionale FIDAL, Totò Gebbia.

Per l’organizzatore Antonello Aliberti il bilancio dell’evento è assolutamente lusinghiero: “La giornata a Sant’Alessio Siculo è andata davvero alla grande. Due migliori prestazioni italiane, sette personal best ed un minimo per Tokyo nel computo totale di questa 2^ prova del Campionato Italiano di società di marcia”. Attivo lungo il percorso il servizio dell’Asd Città di Santa Teresa Bike Time, capitanata dai presidenti Marco Gullotta e Alessandro Nicita, con Nino Cacciola, Davide Palella e Andrea Frazzica.

La gara maschile

Andrea Cosi del C.S. Carabinieri Sez. Atletica si è laureato campione italiano tra i Senior nella 20km, chiudendo con il tempo di 1h20’47”, davanti al messicano Josè Luis Doctor Morales, fuori classifica, all’arrivo in 1h21’31”. L’atleta fiorentino ha preso il largo dopo un avvio piuttosto equilibrato all’insegna del trio di testa con Morales e Antonelli, conquistando alla fine una netta vittoria: “È stata una bella gara, siamo partiti abbastanza tranquilli e all’incirca dopo il quinto chilometro abbiamo alzato il ritmo. Antonelli ha un po’ ha mollato per recuperare le energie e da lì non si è più riattaccato, quindi mi sono scontrato col messicano e alla fine ho avuto la meglio. Ho cercato di imprimere il mio ritmo e di fare una bella seconda parte, anche il tempo è stato buono. La location era spettacolare, vedere il mare sullo sfondo sicuramente aiutava durante la gara a pensare anche ad altro. La dedico all’Arma dei Carabinieri che mi sostiene, al mio tecnico, alla famiglia ed agli amici”.

Michele Antonelli (C.S. Aeronautica Militare) si è piazzato alle spalle di Cosi nella classifica tricolore Senior con il crono di 1h21’49”, seguito da Aldo Andrei (G.S. Fiamme Oro Padova), il quale ha completato il podio in 1h22’49”. Nicola Lomuscio (Avis Barletta) campione italiano Promesse con il tempo di 1h22’38”, davanti a Andrea Di Carlo (Atl. Studentesca Rieti), 1h29’08”, e Luigi Reis (Trieste Atletica), 1h30’14”. Nella categoria Juniores il successo di Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle) in 1h23’01”, che stabilito il nuovo record nazionale di categoria, staccando Alessandro Rebosio (Bovisio Masciago), 1h27’38”, e Alessio Coppola (Trieste Atletica), 1h29’38”.

La gara femminile

Al femminile, ha rispettato i pronostici Alexandrina Mihai (G.S. Fiamme Oro Padova), giunta al traguardo in 1h28’57”, ottenendo il minimo per la partecipazione ai Mondiali di Tokyo sulla distanza dei 20km. Ecco la sua analisi: “Oggi stavo molto bene e ho fatto la mia gara, sono contenta e soddisfatta di quello che porto a casa. Il vento ci ha graziati, la giornata era climaticamente perfetta. Non era un percorso piatto, a lungo andare verso il finale lo sentivi un po’ sulle gambe, ma va tutto in secondo piano quando raggiungi il risultato. La presenza di Antonella Palmisano? In Italia la guardiamo tutte con ammirazione dato il suo curriculum e ci auguriamo di poter fare una carriera come la sua”. La Mihai ha centrato l’affermazione nella categoria Promesse, con Sofia Fiorini (Atl. Libertas Unicusano Livorno) al secondo posto in 1h34’35” e Michelle Cantò (Atletica Gran Sasso Teramo) terza in 1h35’41”. Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) la campionessa Senior in 1h29’44”, migliorando il proprio personale. Giulia Miconi (Cus Macerata, 1h40’13”) e Beatrice Foresti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, 1h50’40”), rispettivamente, seconda e terza. Nella categoria Juniores, ha prevalso Serena Di Fabio (Polisportiva Tethys Chieti) in 1h34’12”, battendo il primato detenuto proprio da Antonella Palmisano. Sul podio, inoltre, Elisa Marini (Cus Macerata, 1h38’21”) e Alessandra Cosi (Atl. Studentesca Rieti, 1h47’40”). Premiazione affidata a Pietro Strino per consegnare il trofeo intitolato alla memoria della moglie, l’indimenticabile Annarita Sidoti, alla presenza anche del prof. Salvatore Coletta. Hanno completato il programma gare le competizioni riservate ad Allievi (10km), Allieve (10km), Cadetti (6km) e Cadette (4km).

