Festival del Cinema Italiano: si torna a Milazzo. Le prime anticipazioni

Sarà ospitato nuovamente a Milazzo, il Festival del Cinema Italiano. Tra volti noti e collaborazioni importanti: i primi dettagli sull’evento

MILAZZO – La città del Capo si prepara ad ospitare nuovamente il “Festival del Cinema Italiano”. Un appuntamento che già lo scorso anno aveva registrato numerosi consenti, attraendo visitatori da tutto il territorio e anche da fuori i confini della Sicilia.

Già fissate le date: il Festival si terrà dal 7 al 10 giugno e poterà in città diversi volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo, grazie alla direzione di Franco Arcoraci.

«Sono felice di poter tornare, per il secondo anno, con un evento grandioso -ha dichiarato Arcoraci- Milazzo è indissolubilmente legata alla mia adolescenza e ai miei inizi di Direttore di eventi. La mia militanza nelle radio private cittadine, in cui operava anche l’attuale sindaco Pippo Midili, è stata sicuramente una bella palestra di vita».

Entusiasta, il sindaco Midili ha commentato: «Siamo ben lieti del fatto che, anche quest’anno, il Festival del Cinema Italiano si svolga a Milazzo, consapevoli che un evento di richiamo come questo consentirà alla nostra città di essere un polo di attrazione nazionale per la sua cultura, per il suo valore e per la presenza di ospiti di rilievo. Dopo l’edizione dello scorso anno, sono certo che gli organizzatori riusciranno a promuovere una manifestazione ancora più coinvolgente e che anche la scelta della data, ricadente nel mese di giugno, sicuramente si rivelerà vincente».

Le anticipazioni sul programma del Festival

Il “Festival del Cinema Italiano” conferma, anche quest’anno, le collaborazioni che già nella scorsa edizione hanno prodotto appuntamenti ed eventi collaterali alle proiezioni sul grande schermo. Ancora una volta torneranno convegni e masterclass dedicati al mondo del cinema, così come le escursioni promosse in sinergia con l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo e il Gran Galà della TV che accenderà i riflettori sulle eccellenze siciliane sotto la conduzione di Veronica Maya.

Tra i volti attesi in quest’edizione Francesco Salvi, Aleandro Baldi, DJ Micht di Radio 105, Silvia Mezzanotte, Francesco Rizzuto di Zelig, Ronnie Jones, Giovanni Cacioppo, Luca Madonia e Mario Incudine.

Non è stata ancora annunciata la location prescelta per il Festival, ma certamente nei prossimi giorni giungeranno ulteriori novità così come il programma completo dell’evento.