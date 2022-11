FOTO Bruciano sterpaglie, i pompieri evitano il propagarsi dell'incendio

Un incendio si è sviluppato poco prima delle 19 vicino alla stazione di Tremestieri, nei pressi dell’ex Sanderson. A bruciare erbacce e sterpaglie in un’area in cui non mancano i rifiuti.

Pronto l’intervento dei vigili del fuoco, al lavoro per spegnere le fiamme.