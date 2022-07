Fiamme tra Casalvecchio e Savoca, canadair in azione - Tempostretto

Vigili del Fuoco a lavoro a lungo a ridosso del monastero di Savoca, dove il fumo ha invaso il centro abitato

SAVOCA – Vigili del fuoco a lavoro per tutto il pomeriggio nelle campagne tra Casalvecchio e Savoca dove diversi focolai di incendio hanno creato allarme soprattutto a Savoca, dove il fumo ha raggiunto il centro abitato e le fiamme hanno minacciato il monastero. Preoccupazione per un’abitazione, cinturata per precauzione.

In azione anche un canadair, elicotteri e diverse squadre dei pompieri di Letojanni e Messina.