Filarmonica Laudamo, domenica il concerto di Mezzena e Blanco - Tempostretto

I due musicisti proporranno al Palacultura alcune tra le più importanti pagine per violino e chitarra

MESSINA – Domenica 5 marzo alle 18 nell’auditorium del Palacultura di Messina, si terrà il concerto di Franco Mezzena (violino) e Alessandro Blanco (chitarra). In programma musiche di Paganini, Giuliani, Castelnuovo-Tedesco e Piazzolla. I due musicisti proporranno al pubblico della Filarmonica Laudamo alcune tra le più importanti pagine per violino e chitarra attraverso un percorso che vuole raccontare l’evoluzione cameristica dall’800 al ’900 musicale.

Franco Mezzena, sia da solista che in formazioni da camera, è presente nei più importanti teatri e festivals in Europa, Giappone, Stati Uniti, Centro e Sud America. Ha suonato con celebri artisti tra i quali Salvatore Accardo, Bruno Canino, Severino Gazzelloni. Di recente ha ottenuto uno strepitoso successo alla Carnegie Hall di New York. Alessandro Blanco è vincitore di numerosi concorsi e premi musicali, fra cui il “Giulio Rospigliosi” e l’Internazionale Ibla Gran Prix. Si è esibito a New York, alla Carnegie Hall, in Arkansas, Francia, Gabon, Cina, Kirghizistan, Kazakistan, Svizzera, Malta, Georgia e in tutta la penisola italiana.

La stagione della Filarmonica Laudamo proseguirà giovedì 9 marzo, per la rassegna di nuovi linguaggi musicali Accordiacorde, con Federico Fini e Ferdinando Romano in “Bill Evans Talking Heart”.