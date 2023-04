Filarmonica Laudamo, domenica il "Quartetto Biedermeier" al Palacultura - Tempostretto

Penultimo appuntamento della 102a stagione concertistica

Domenica 23 aprile alle ore 18:00, nell’auditorium del Palacultura di Messina, la Filarmonica Laudamo ospita il Quartetto Biedermeier per il penultimo appuntamento della 102a stagione concertistica. Domenico Testaì (flauto), Dario Militano (violino), Clelia Lavenia (viola) e Giulio Nicolosi (violoncello) eseguiranno un programma interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart.

Il Quartetto Biedermeier nasce dall’unione di alcuni membri del Quartetto Katane con il flautista Domenico Testaì, finalizzata all’esecuzione dei Quartetti per flauto di Wolfgang Amadeus Mozart. Grazie all’ispirazione di chi ha dedicato al camerismo e alla formazione quartettista tutta la sua carriera, quale il maestro Gaetano Adorno, il quartetto cresce e si forma a Catania, approfondendo il repertorio quartettistico. I suoi componenti hanno frequentato masterclass e corsi annuali presso conservatori e accademie di musica da camera con vari artisti tra i quali Antonio Bolgiagli, Antonio Cericola, Giovanni Puddu, Antonino Manuli e Rocco Filippini. Collaborano con varie orchestre italiane diretti da nomi come Pavel Berman, Gianna Fratta, James Meena, Gianluca Marcianò, Davide Crescenzi, Alessandro Cedrone, Giampaolo Pretto, Alexander Lonquich, Andris Poga, Jan Valcuha, Andrea Lucchesini e Alfred Brendel. Hanno collaborato con artisti di fama mondiale come Martha Argerich, Donato Renzetti e Daniel Rivera. Il quartetto è stato selezionato per aderire alla rete de «Le Dimore del Quartetto».

La Filarmonica Laudamo concluderà la stagione 2022/2023 domenica 7 maggio con il concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli diretta dal M° Lorenzo Della Fonte insieme agli allievi del corso di direzione orchestra fiati.