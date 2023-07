Filarmonica Laudamo, il Trio Quodlibet a Villa Pulejo - Tempostretto

L'appuntamento domenica 9 luglio con tre musicisti affermati a livello internazionale

MESSINA – Un trio d’eccezione: giovane e già affermato a livello internazionale. Domenica 9 luglio alle ore 20:30, a Villa Pulejo, si terrà il concerto del Trio Quodlibet formato da Vittorio Sebeglia (violino), Virginia Luca (viola) e Fabio Fausone (violoncello). In programma musiche di Boccherini, Sibelius e Beethoven. È il primo dei due appuntamenti estivi targati Filarmonica Laudamo a Villa Pulejo, inseriti nella quarta rassegna «Musica con Vista», promossa dal Comitato Amur in collaborazione con Le Dimore del Quartetto. Per tutte le informazioni su biglietti e prenotazioni è possibile consultare il sito della Filarmonica Laudamo,

Il Trio Quodlibet, nonostante sia di giovane formazione, può annoverare concerti e collaborazioni con rassegne e festival musicali di alto livello nazionale e internazionale come i “Concerti del Quirinale” a Roma, Unione Musicale di Torino, Società del Quartetto, Amici della Musica di Firenze, Musica Insieme Bologna, Ravenna Festival, Museo del Violino Cremona, Festival Pablo Casals di Prades,

Festival Mito.

Perfezionatosi in prestigiose istituzioni come l’Accademia Stauffer di Cremona nella classe del Quartetto di Cremona, l’Accademia Chigiana di Siena con il maestro Bruno Giuranna, la Jeunesses Musicales Deutschland di Weikersheim con Heime Muller, il trio ha accresciuto e sviluppato le proprie qualità artistiche, distinguendosi in importanti concorsi internazionali come il “Tina Anguissola Scotti” al Valtidone International Chamber Music Competition (2016), l’European Music Competition di

Moncalieri e il Concorso Internazionale di Musica da Camera Massimiliano Antonelli

di Latina (2018).

Nel 2019 il Trio Quodlibet e RAIRadio3 La Stanza della Musica progettano l’esecuzione integrale dei trii di Beethoven, trasmessa dal vivo in 5 puntate. Per le loro doti musicali sono stati il primo trio d’archi ad essere selezionato all’interno del progetto internazionale «Le Dimore del Quartetto». Nel 2020 esce il loro primo disco, «Il Re Maggiore», in occasione dei festeggiamenti per il 250° anniversario della

nascita di Beethoven.

I concerti estivi della Filarmonica Laudamo continuano: il prossimo appuntamento è per il 6 agosto, sempre a Villa Pulejo, con i violoncellisti dell’Ensemble Goltermann.