Filippo Hadu Dj, da Reggio a Roma per aprire il concerto di Eros Ramazzotti - Tempostretto

Il successo del dj reggino che spopola sui social e ha aperto le due date del concerto del popolarissimo cantante al Palazzo dello sport

REGGIO CALABRIA – Un’emozione intensa, fortissima. 20 mila persone, 20mila fan di Eros Ramazzotti gremivano il Palazzo dello sport e, ad aprire il concerto di uno dei più importanti cantanti italiani è il dj reggino Filippo Hadu.

“Mentre salivo le scale che mi avrebbero portato al cospetto del pubblico mi tremavano le gambe dentro me avevo il timore di un qualche imprevisto, come un problema tecnico per esempio, ma, una volta arrivato alla mia console non ho guardato nessuno, non ho pensato, non ricordo nulla, ho solo fatto ciò che so fare!”. Queste le parole di Filippo a mente fredda su una delle esperienze professionali più esaltanti e che qualsiasi musicista, o dj, sogna di vivere.

Il sogno

“Il pubblico mi ha trasferito tanta adrenalina è stato pazzesco, e appena ho iniziato i mashup delle canzoni di Eros è letteralmente esploso”. Un altro talento dunque che parte da Reggio Calabria e… arriva! Arriva a Roma, arriva al pubblico, arriva al cuore, evidentemente. Oltre 88 mila follower su instagram, Filippo è seguitissimo già da prima di questa meravigliosa esperienza, apprezzato per l’innovatività della sua musica, e per l’arte nella sua realizzazione.

Mashup “Più bella cosa” e “Without You”

“I mashup – ci spiega- sono l’unione di due o più canzoni, con la parte vocale di una e musicale dell’altra. Queste 2 parti devono avere la stessa tonalità, essere armoniche. Io li avevo sempre realizzati ma dopo la pandemia ho pensato a un vero e proprio format, ho pensato di spiegarli e proporli al pubblico del web. Avevo 1000 follower, ma vedevo che man mano crescevano sempre di più fino a raggiungere numeri importanti. Passa circa un anno quando decido di proporre un mashup di Eros, ‘Più bella cosa’ con ‘Without You’ di David Guetta. Taggo Ramazzotti e dopo un po’ trovo un suo messaggio privato: ‘Che figo, vieni a suonare al mio concerto di Roma’”.

Il resto è storia. Filippo avrebbe dovuto aprire solo la prima delle due date del tour romano, ma Ramazzotti gli chiede di esibirsi anche la seconda sera. Un vero successo.

Ma come inizia la sua carriera Filippo?

Gli esordi a Reggio

La sua è una storia di passione, di amore per la musica, che inizia a coltivare nella sua Reggio Calabria a soli 17 anni, suonando con amici dj, già famosi in città, nelle discoteche reggine, quando la domenica pomeriggio si riempivano di giovani con tanta voglia di ballare. Poi c’è l’obbligo di leva e Filippo parte per un anno. Al rientro si iscrive all’università della musica UM di Roma.

Il coraggio del cambiamento

“Molti amici si erano già trasferiti ma per me restava un sogno e continuavo a studiare a distanza. Poi un giorno di 20 anni fa ho preso il coraggio, ho riempito l’auto con le mie cose e sono partito. Dormivo a casa di una persona che neanche conoscevo”. Ed ecco che anche qui gli amici sono chiave di volta per una carriera nascente.

Tv sorrisi e canzoni: “il dj più dotato del momento”

“Sono stati loro a procurarmi i primi contatti per suonare nei pub, agli aperitivi, in un crescendo che mi ha portato sino alla Cabala, salotto bene di Roma, frequentato da vip, politici e attori. Faccio un provino e mi prendono. Dopo 4 anni la Cabala apre anche a Capri dove lavoro tre stagioni estive e, nel 2008, Tv sorrisi e canzoni mi recensisce come uno dei dj più dotati del momento”.

La festa privata della star di Holliwood

Un vero e proprio talento dunque Filippo che a Capri ha il suo vero e proprio lancio e realizza un’esperienza formativa importante: è lì che impara come si suona a livello internazionale, tanto che l’attrice hollywoodiana Lindsay Lohan, lo chiama per una sua festa privata.

Il Billionaire e Hit mania estate

“Non mi fermo, sento il desiderio di fare di più – racconta ancora Filippo – vado a Rimini senza alcun contatto e li conosco una persona tramite la quale intraprendo un percorso per produzioni discografiche dance, qui inizio a comporre pezzi, per me e altri personaggi. I pezzi iniziano a girare in Radio105 e M2O. Finisco nelle compilation del Billionaire di porto Cervo e in Hit mania estate, allora in gran voga. Tutto questo fino alla pandemia”.

Adesso? Dopo l’opening act di Eros? “Continuo a suonare nei locali romani e ho tante idee da realizzare”.

“Buttate fuori il talento”

È possibile avere successo a Reggio Calabria? “Oggi i mezzi ci permettono di raggiungere tutte le parti del mondo senza muoverci, oggi un ragazzo che inizia a fare musica da Reggio può trovarsi a new York in un clic e farsi notare restando a casa sua. Ai tempi in cui io cercavo la mia affermazione non c’era neanche il cellulare, zero visibilità. Oggi è diverso e dico ai ragazzi: buttate fuori il talento e mettetelo in mostra se c’è ‘ciccia’ sarete notati, è inevitabile”.

Reggio nel cuore

Reggio le manca? “Si, la sua calma, le sue distanze, scendo sempre con piacere, mi mancano le passeggiate tranquille della mia città”.