Finanziaria regionale, Sud chiama Nord si astiene. De Luca: “La Sicilia merita una visione strategica”

Il sindaco di Taormina: "Riconosciamo che sono state accolte alcune nostre proposte. Ma c'è anche il tentativo di mettere delle pezze su temi delicati"

PALERMO – Sud chiama Nord si è astenuto in commissione bilancio sulla legge di stabilità in discussione all’Ars, come spiegato dal suo stesso leader Cateno De Luca, che ha evidenziato i limiti e i segnali positivi emersi durante il confronto parlamentare. De Luca ha spiegato: “Questa legge di stabilità oggi sembra non essere responsabilità di nessuno. Noi, però, vogliamo essere chiari: in Commissione Bilancio ci siamo astenuti, ma non possiamo non riconoscere che alcune delle nostre proposte sono state accolte. In questa legge di stabilità, come Sud Chiama Nord, rivendichiamo con orgoglio il lavoro fatto per portare in aula temi fondamentali come l’incremento del fondo per la progettazione, essenziale per i comuni; la premialità per gli enti locali che migliorano la riscossione dei tributi; e il sostegno ai parchi archeologici attraverso una maggiore collaborazione con gli enti locali”.

De Luca: “Serve visione strategica”

E ancora: “Non possiamo dire che questa finanziaria contenga la visione strategica di quelle che sono le criticità della Sicilia. C’è questo tentativo di mettere delle pezze su alcune tematiche abbastanza delicate, ma quantomeno alcune sollecitazioni sono riuscite a diventare proposte di legge. Rispetto a questo voglio rivendicare quella che è stata la disponibilità dell’assessore alle infrastrutture per il fondo per la progettazione, quindi un ulteriore incremento che è fondamentale, noi sindaci lo sappiamo. Non posso che apprezzare l’impegno dell’assessore Savarino per quella che è stata una modifica della normativa sui PUDM. Devo anche apprezzare la disponibilità dell’assessore Dagnino su un’inversione di rotta nell’approccio con i comuni. Cerchiamo di dare un segnale di sostegno ai comuni. E quindi anche l’assessore Messina, per quanto riguarda la sua delega, abbiamo inserito questa premialità per chi comincia a fare il proprio mestiere di sindaco, riscuotere quelli che sono i tributi propri. Quindi ci sono stati tanti segnali. Abbiamo avuto la possibilità bipartisan di poter scrivere un pezzo di questa legge di stabilità, ma non possiamo ignorare l’assenza di una visione strategica chiara per affrontare le criticità strutturali della Sicilia. Mettere delle pezze non risolve i problemi di fondo”.

Infine De Luca ha dichiarato: “Il voto del gruppo Sud Chiama Nord sarà di astensione, come già fatto in Commissione Bilancio. Nonostante il governo non avesse la necessità di aprirsi al confronto, ha scelto di coinvolgere tutto il Parlamento in alcune decisioni. È un segnale positivo, ma aspettiamo di vedere come questo metodo si tradurrà in azioni concrete”.