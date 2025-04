Messina. La trentesima edizione del Capodanno dello Sri Lanka è una festa dell’integrazione

E' la prima comunità di stranieri della città con oltre seimila residenti

Una domenica di giochi e divertimento, di colori e sapori che riportano alla terra lontana. Anche a Messina è stato celebrato il Capodanno Srilankese, appuntamento ormai consueto organizzato dall’Anolf Messina in collaborazione con la Cisl di Messina e lo Sri Lanka Cultural Club.

Al campo “Mandalari” tanto entusiasmo per le gare di cricket, di atletica, i giochi senza frontiere, soprattutto per la corsa con i sacchi, il tiro della fune, il lancio dell’uovo e tanti altri giochi tradizionali dello Sri Lanka che hanno coinvolto tanti messinesi, compresi il sindaco Federico Basile e il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi.

Tutto nel segno di quella integrazione interculturale che ogni anno è alla base dell’iniziativa giunta alla trentesima edizione e che vede coinvolta la prima comunità di stranieri della città con oltre seimila residenti.

«È un’occasione di festa ma anche un momento di unione ed integrazione tra la comunità srilankese e quella messinese – ha sottolineato Antonino Alibrandi segretario generale della Cisl -. Una iniziativa che conferma la necessità di maggiori spazi di aggregazione come un campo sportivo adeguato per il cricket, anche a livello agonistico e per creare modelli di integrazione anche al di fuori delle scuole e dei luoghi di lavoro, dove lo straniero è ormai perfettamente integrato. La novità di quest’anno, e ci fa molto piacere, è stata la grande partecipazione da parte di tanti giovani, stranieri di quarta generazione, che riscoprono grazie a questa iniziativa, le loro radici e le loro tradizioni pur, molti, sentendosi ormai messinesi per nascita e crescita culturale».