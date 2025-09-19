Fine settimana caldo e soleggiato, ma a fine mese potrebbe arrivare il maltempo

Nelle ultime 24 è bastato un lieve cedimento della pressione atmosferica in quota per vedere un po’ di variabilità, e nubi cumuliformi sul mare. Segno di quanta energia questi anticicloni subtropicali riescono ad accumulare, stazionando per settimane intere sopra il Mediterraneo. Per il weekend, anche se è atteso uno spostamento a nord dei massimi di alta pressione, il tempo continuerà a rimanere stabile e prevalentemente soleggiato, in ricordo di un’estate settembrina senza fine. In attesa di qualche cambiamento, atteso non prima di metà della prossima settimana, non ci resta che goderci un altro fine settimana all’insegna del cielo poco nuvoloso e del sole.

Sabato 20 settembre 2025

Al mattino cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con tempo stabile e prevalentemente soleggiato ovunque. Solo nelle ore centrali del giorno qualche nube si vedrà sui rilievi dell’entroterra, lungo i confini con le province di Catania ed Enna. Venti deboli di brezza, da nord-est sul Tirreno e da sud sullo Ionio. Mari quasi calmi.

Domenica 21 settembre 2025

Tipica giornata calda e umida di settembre, con un cielo poco nuvoloso, a tratti velato. Le massime raggiungeranno i +28°C +29°C, mentre di notte non si scenderà al di sotto dei +22°C. Soffieranno venti deboli di brezza, con l’ostro che si riaffaccerà sullo Stretto di Messina, a tratti moderato. Mari da quasi calmi a poco mossi, increspato lo Stretto.

Tendenza per la prossima settimana

Fino a lunedì 22 settembre prevarrà una certa stabilità, con una prevalenza di cieli poco nuvolosi o velati e clima caldo. Fra martedì 23 e mercoledì 24 settembre una prima perturbazione atlantica proverà a bucare l’anticiclone, da ovest, spostandosi fino alle regioni centrali e al meridione. Pur andando in frontolisi (indebolimento dopo il contatto con l’anticiclone) questo fronte potrebbe raggiungere il Messinese entro mercoledì sera, portando qualche temporale. Poi il tempo migliorerà, ma per fine mese i principali modelli internazionali prefigurano l’arrivo di un peggioramento ben più organizzato che potrebbe portare le prime forti piogge in Sicilia. Al momento si tratta di uno scenario di lunghissimo termine che dovrà essere attenzionato per bene in caso di conferme.