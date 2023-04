Fino a 148 mm di pioggia sui Peloritani, mercoledì nuova perturbazione - Tempostretto

In grande quantità a monte e fiumare in piena

Sembra di essere tornato di colpo l’inverno. Come avevamo preannunciato nelle previsioni del weekend il passaggio di una perturbazione, giunta nella serata della domenica delle Palme, ha prodotto una consistente ondata di maltempo, con un vero e proprio colpo di coda della stagione invernale, indotto dall’afflusso sul Mediterraneo centrale di aria molto fredda, di origine scandinava.

Proprio a causa di questo afflusso freddo la perturbazione che ha attraversato la Sicilia si è rapidamente evoluta in una depressione extratropicale, a carattere freddo, che dal Tirreno è traslata verso lo Ionio, con un minimo sceso sui 994 hPa davanti la costa siciliana. Il fronte occluso di questa depressione per tutta la giornata di oggi è rimasto sopra il messinese, dispensando continue piogge di moderata intensità su tutto il nostro territorio. Mentre l’allontanamento del minimo sullo Ionio ha richiamato pure forti venti di maestrale, con raffiche di oltre 100 km/h sui monti.

Superati i 140 mm sui Peloritani

Il tappeto di nubi collegato all’occlusione ha originato piogge diffuse, con accumuli veramente abbondanti, ma ben diluiti nell’arco delle 24 ore. Proprio per questo non si sono registrate importanti criticità di carattere idraulico e idrogeologico. Al momento l’accumulo più consistente è quello di Rimiti, dove nelle ultime 24 ore sono caduti oltre 148 mm (non definitivo, visto che piove ancora). Notevolissimi pure i 127 mm di Altolia e i 130 mm caduti a Pizzo Bandiera. In città spiccano i 79 mm caduti a Mili e i 75 mm di Bisconte. Le piogge abbondanti stanno favorendo l’ingrossamento di tutte le fiumare, anche se buona parte di quest’acqua, essendo diluita nelle 24 ore, è stata assorbita dai terreni, già rinsecchiti dopo settimane di mancate piogge.

Migliora domani

Il fronte occluso, responsabile di queste piogge abbondanti, si allontanerà verso la Grecia nella giornata di domani, favorendo un progressivo miglioramento, la cessazione delle ultime precipitazioni e l’apertura di ampie schiarite, con spazi di sole sempre più ampi. Qualche piovasco si potrà vedere solo sulla fascia tirrenica, ma si tratterà di fenomeni residui. Le temperature massime saliranno di qualche grado, rimanendo sempre sotto media. Mentre i venti soffieranno tesi da nord-ovest, attenuandosi sensibilmente in serata.

Mercoledì nuove piogge

Il miglioramento di domani pero sarà solo temporaneo, visto che già da mercoledì 5 aprile una nuova perturbazione raggiungerà nuovamente il messinese, con piogge e qualche rovescio pronti nuovamente a bagnare il nostro territorio, in modo particolare i settori tirrenici. Le piogge dovrebbero durare fino alla serata, nottata successiva, con fenomeni residui nella mattinata di giovedì 6.