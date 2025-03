Fiorella Mannoia riparte in tour. Ad aprile a Messina e ad agosto a Milazzo

Appuntamenti al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e al Teatro al Castello di Milazzo

Tutto pronto per i nuovi emozionanti spettacoli di Fiorella Mannoia: al via tra pochi giorni alla ripresa dell’entusiasmante tour “Fiorella Sinfonica-live con orchestra” che dopo aver collezionato nella stagione invernale tutto esaurito tappa dopo tappa, torna per incantare il pubblico in tutti i maggiori teatri italiani in primavera e nelle arene estive a partire da luglio.

Il tour vede in calendario diversi appuntamenti dedicati al pubblico della Sicilia: in primavera l’artista romana si esibirà il 15 aprile a Messina al Teatro Vittorio Emanuele e il 16 aprile a Ragusa al Teatro Duemila. Le date sono organizzate da Puntoeacapo in collaborazione con Il Botteghino e GG Entertainment.

Fiorella Mannoia tornerà poi sull’Isola anche in estate con tre live in programma: il 27 agosto al Teatro Al Castello di Milazzo con l’organizzazione di Puntoeacapo Srl e Arts Promotion per la rassegna di eventiMilazzo Estate 2025 promossa dal Comune di Milazzo; il 29 agosto sarà invece ad Agrigento alla Live Arena dello Sport Village Bellavia, ospite della 20esima edizione del Festival Il Mito, organizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi e Puntoeacapo. Infine il 30 agosto tappa a Marina di Modica (Rg) dove si esibirà all’Auditorium Mediterraneo.

Accompagnata ancora una volta dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, durante i live Fiorella Mannoia ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancano anche brani più recenti come “Disobbedire“, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che racchiude 9 canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.

I biglietti di “Fiorella Sinfonica- Live con orchestra”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili sul sito di Puntoeacapo e sui circuiti e punti vendita abituali.

