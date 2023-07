Fiorello ai piccoli pazienti del Centro cardiologico di Taormina: "Lotto perché non chiuda" VIDEO - Tempostretto

Per due ore con bimbi, genitori e personale sanitario, in testa il primario del reparto convenzionato col Bambino Gesù di Roma Sasha Agati

di Carmelo Caspanello (montaggio Matteo Arrigo)

TAORMINA – Prima l’appello attraverso la popolare trasmissione “Viva Rai due”, adesso il blitz. Rosario Fiorello non si arrende. E si è recato all’ospedale San Vincenzo di Taormina per sostenere il Centro di Cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo del “Bambino Gesù” di Roma che rischia la chiusura. Lo showman ha incontrato il primario Sasha Agati, i sanitari che con lui si prodigano a curare tanti bimbi. Si è intrattenuto in corsia con i piccoli ricoverati e i loro genitori, regalando sorrisi e parole di speranza. “Parlare è facile ma quando si tocca con mano – esordisce Fiorello – capisci tante cose. In un centro così, ho notato mamme e papà contenti, nonostante le loro vicissitudini, con i loro bimbi. Vedere i genitori sereni in quanto sanno che i loro figli sono in buone mani è una cosa bellissima. Questo centro deve rimare qui. Noi lotteremo per questo, perché non cambi nulla in questo posto professionalmente altissimo. Chi ha orecchie da intendere intenda”.

Fiorello con il primario Sasha Agati

Il Centro di Cardiologia pediatrica del Mediterraneo (Ccpm) è una struttura di eccellenza europea, primo in Italia per l’assistenza meccanica cardiorespiratoria nei pazienti neonatali e pediatrici. Ma il futuro è a rischio in seguito alla riapertura della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo, in collaborazione con il Policlinico San Donato di Milano. Ciò, infatti, porterebbe alla chiusura del Centro di Taormina in base ai parametri contenuti nel decreto Balduzzi, per la definizione delle reti ospedaliere regionali. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani “facendo seguito alle interlocuzioni con il ministero della Salute”, ha deciso di autorizzare l’Asp di Messina a “concedere una ‘proroga tecnica’ di sei mesi, a decorrere dal primo agosto, della convenzione per il Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo, tra l’Istituto ‘Bambin Gesù’ di Roma e l’ospedale ‘San Vincenzo’ di Taormina”.

“Durante la visita, Rosario Fiorello accompagnato dalla figlia – ha raccontato il primario, Sasha Agati – ha voluto incontrare e parlare con tutte le famiglie e i bambini personalmente. Si è intrattenuto per oltre due ore con loro raccontando ad ognuno di loro la sua storia, portando loro grande speranza e grandissimo affetto. Durante la visita in terapia intensiva – ha aggiunto – si è molto emozionato quando ha incontrato dei genitori di Palermo con il bambino appena operato. Poi ha incontrato la piccola Elena che gli ha preparato due disegni, ringraziandolo per il suo interessamento per il mantenimento delle attività del centro. Alla fine, lo ha invitato a Cosenza per visitare casa sua”.