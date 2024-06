Fiorello al Teatro antico di Taormina, serata di beneficenza per il Centro cardiologico pediatrico INTERVISTA

Con Gianfranco Jannuzzo, i Soldi spicci e l'Orchestra a plettro, punta a raccogliere fondi per i bambini del Mediterraneo e del Sud America. Intervista al primario Agati

ASCOLTA l’intervista con Sasha Agati, primario del Centro cardiologico pediatrico di Taormina

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – Il 4 luglio il Teatro Antico di Taormina si illuminerà di solidarietà e musica con una serata speciale di beneficenza a favore del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo (Ccpm), diretto dal primario Sasha Agati (in allegato l’intervista sull’evento e sul futuro del reparto). Protagonisti dell’evento saranno lo showman Rosario Fiorello, Gianfranco Jannuzzo, il gruppo I Soldi spicci e l’Orchestra a plettro Città di Taormina. La serata, presentata da Salvo La Rosa, vuole essere un’occasione per divertirsi e allo stesso tempo sostenere una causa importante: la raccolta fondi per il Ccpm, che offre assistenza cardiochirurgica a bambini provenienti non solo dalla Sicilia, ma anche dal Mediterraneo e dal Sud America.

Un impegno per il futuro della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia

Nel frattempo, proseguono le interlocuzioni tra la Regione siciliana e il ministero della Salute sul futuro del Centro di cardiochirurgia pediatrica taorminese. Nei giorni scorsi, il presidente Renato Schifani, accompagnato dal dirigente generale del dipartimento della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute Salvatore Iacolino e dal capo di gabinetto di Palazzo d’Orleans Salvatore Sammartano, ha incontrato il ministro Orazio Schillaci. Al centro della riunione, la richiesta di deroga al “decreto Balduzzi”, che prevede una struttura ogni 5 milioni di abitanti, avanzata dalla Regione lo scorso 15 maggio.



“Abbiamo registrato la disponibilità del Ministero a valutare la sostenibilità della nostra proposta sul piano assistenziale ed economico,” ha dichiarato il presidente Schifani. “La procedura per continuare ad assicurare nell’Isola la presenza articolata dei Centri di cardiochirurgia pediatrica per soddisfare il bisogno di salute delle comunità interessate è stata pertanto incardinata. Non più la sola proroga, ma la deroga sarebbe una conquista della Regione, con la contestuale revisione della Rete ospedaliera”.

Verso una nuova proroga?

In caso di ritardi nell’ottenimento della deroga, il ministero della Salute ha manifestato la possibilità di assicurare un’ulteriore proroga del servizio, che scade il 31 luglio, per garantire la continuità assistenziale. La serata del 4 luglio, quindi, non solo sarà un’occasione di intrattenimento e solidarietà, ma si inserisce in un contesto più ampio di impegno e attenzione verso la salute dei più piccoli, in un momento cruciale per il futuro della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia. La partecipazione del pubblico sarà fondamentale per il successo dell’iniziativa, contribuendo a migliorare le condizioni di salute di molti bambini.