Fiorello a Letojanni e Taormina, tra "Ciuri, ciuri" e tennis. E De Luca si "raccomanda" per... Sanremo VIDEO - Tempostretto

L'appello dello showman ad Amadeus: "Il Cd del sindaco è pronto..."

TAORMINA – Lo showman siciliano Rosario Fiorello è attualmente in Sicilia, nel versante jonico della provincia di Messina, dove è stato “sorpreso” a fare due delle attività che preferisce: cantare e giocare a tennis. Il conduttore di Viva Rai2! si sta godendo qualche giorno di meritato relax nella sua terra dopo una lunghissima stagione in televisione.

Mattinata al Taormina Sporting Club, per un’oretta di tennis, circostanza svelata dal sindaco Cateno De Luca, che era stato avvertito dall’assessore Mario Quattrocchi. È stata l’occasione per nominare Fiorello socio onorario e per il neo sindaco, appassionato di musica, anche una ghiotta opportunità per regalargli una copia del suo cd “Stati d’animo”. E non solo. De Luca si è “raccomandato” in video con Amadeus tramite il suo amico Fiorello. Lo showman, in diretta facebook, e con in mano il cd del sindaco De Luca, che era al suo fianco, si è rivolto direttamente al presentatore della kermesse canora. De Luca ha concluso confessando che il suo sogno è non solo partecipare ma, addirittura, vincere il Festival di Sanremo. Il presentatore del prossimo Festival di Sanremo è stato avvisato.

La cena musicata a Letojanni

Nella serata di giovedì invece Fiorello si trovava in un noto ristorante di Letojanni ed è stato beccato da Gaetano Famà, il musicista che allieta i clienti dei ristoranti e delle pizzerie del comprensorio con brani tradizionali della Sicilia, che gli ha dedicato una versione folk di Ciuri Ciuri, apprezzata da Fiorello, come potete vedere dal video.