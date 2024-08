Fiumara. La scorsa notte vandali hanno bruciato la navetta dell’associazione Borgo Croce

Il furgoncino era utilizzato dall'associazione per accompagnare le persone e per le trasferte del Direttivo

FIUMARA – La scorsa notte ignoti hanno dato fuoco alla navetta in uso all’associazione Borgo Croce. L’incendio di chiara matrice dolosa è stato denunciato dai responsabili ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini. Il furgoncino era utilizzato dall’associazione per accompagnare le persone e per le trasferte del Direttivo.

L’associazione “Borgo Croce” é stata costituita nel 2020 da Maria Grazia Chirico e da un gruppo di giovani, tutti di Fiumara, che sono impegnati per rendere accogliente il borgo con murales e spazi comuni che sono meta di turisti ed artisti.