Fivap Cup Men Elite 2026 a Messina, il sindaco Basile accoglie gli Azzurri

Dal 28 al 31 agosto al PalaRescifina la pallavolo internazionale con Italia, Brasile, Cuba e Germania.

MESSINA – È iniziata con l’arrivo degli Azzurri a Messina l’attesa per la Fipav Cup Men Elite 2026, l’importante appuntamento internazionale di pallavolo maschile che dal 28 al 31 agosto porterà in città quattro tra le più prestigiose Nazionali del panorama mondiale: Italia, Brasile, Cuba e Germania. Ad accogliere direttamente allo sbarco in porto la Nazionale italiana maschile di pallavolo, guidata dal commissario tecnico Fefè De Giorgi, è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha voluto rivolgere personalmente il benvenuto agli Azzurri in occasione del loro arrivo in città. La squadra è giunta a Messina a bordo di un aliscafo, attraversando lo Stretto. Ad attenderla sulla banchina del porto, insieme al sindaco Basile, anche il comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Messina, C.F. Davide Guzzi. La Capitaneria di Porto di Messina ha riservato agli atleti un caloroso e suggestivo benvenuto, reso ancora più scenografico dai getti d’acqua sollevati da un rimorchiatore portuale, che hanno accompagnato l’arrivo degli Azzurri in città.

Nazionale a Messina, le parole del sindaco Basile

L’accoglienza del primo cittadino rappresenta il segno concreto del ruolo attivo dell’amministrazione comunale nell’organizzazione e nella valorizzazione di una manifestazione che porta Messina al centro dell’attenzione sportiva nazionale e internazionale. “Siamo orgogliosi di accogliere a Messina la Nazionale italiana e di essere protagonisti di un evento di questo livello – ha dichiarato il sindaco Basile -. La FIPAV Cup Men Elite rappresenta una straordinaria occasione per la nostra città, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche per la promozione del territorio e della sua immagine. Avere qui Italia, Brasile, Cuba e Germania significa offrire a Messina quattro giornate di grande spettacolo e, allo stesso tempo, rafforzare la nostra capacità di ospitare manifestazioni di rilievo internazionale”. “Il Comune di Messina ha creduto fortemente in questo appuntamento e ha lavorato affinché la città potesse vivere da protagonista questa importante manifestazione. Lo sport è un veicolo straordinario di promozione e rappresenta un’opportunità per far conoscere Messina a un pubblico sempre più ampio. Ai ragazzi della Nazionale italiana rivolgo il mio più caloroso benvenuto: siamo felici di avervi qui e facciamo il tifo per voi”, ha aggiunto il sindaco Basile.

Quattro giorni di pallavolo internazionale

Per Messina si tratta di un appuntamento di particolare rilievo sportivo e mediatico, capace di coniugare la dimensione agonistica con quella della promozione e valorizzazione della città. L’arrivo degli Azzurri, accolti dal sindaco Basile direttamente al loro sbarco, dà ufficialmente il via a un lungo fine settimana all’insegna dello sport internazionale e conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di fare di Messina una città sempre più attrattiva per grandi eventi sportivi. Domani, venerdì 28 agosto, il via ufficiale alla FIPAV Cup Men Elite 2026: Messina è pronta a vivere quattro giorni di grande pallavolo internazionale.