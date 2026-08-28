 Massimo Ranieri a Milazzo il 29 agosto

Massimo Ranieri a Milazzo il 29 agosto

Redazione

La scaletta del concerto. Seconda tappa siciliana il 30 agosto a Catania

Continua il viaggio musicale live di Massimo Ranieri con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”. Dopo più di 800 repliche dello spettacolo “Sogno e son desto”, lo show approda in Sicilia con i due appuntamenti in calendario. Il primo si terrà venerdì 29 agosto al teatro al castello di Milazzo con l’organizzazione a firma di Puntoeacapo srl in collaborazione con Arts Promotion, tra gli eventi di punta della rassegna Milazzo estate 2026 promossa dal comune di Milazzo.

Data e luogo del concerto a Catania

Sabato 30 agosto sarà la volta di Catania, a Villa Bellini, dove Massimo Ranieri sarà protagonista della prossima serata di Sotto il vulcano fest, la rassegna di concerti organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione il Comune di Catania per Catania Summer fest. I biglietti per le due date siciliane sono ancora disponibili su www.puntoeacapo.uno e nei circuiti di prevendita abituali.

Massimo Ranieri in concerto, la scaletta

Massimo Ranieri nel 2025 è stato tra i big in gara al 75°festival di Sanremo, con la canzone “Tra le mani un cuore” che porta le firme di Tiziano Ferro e Nek ed è stata cantata pure sul palco Rai della trasmissione di Capodanno “L’anno che verrà”. “Il brano è un messaggio di speranza nel dolore, nel quale ognuno di noi può rispecchiarsi. Il cuore, simbolo di sentimenti profondi e vulnerabilità, va protetto in tutti i modi soprattutto quando un amore finisce e in questo caso, il cuore stesso può anche riprendersi dal dolore se il rapporto finisce in maniera civile e umana”. Così si legge nelle note di presentazione.

Nello spettacolo si potranno ascoltare anche brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani. Nella scaletta sarà presente anche il brano vincitore del premio della critica a Sanremo 2022 “Lettera di là dal mare”.

Anche questa volta sul palco sarà presente un Massimo Ranieri al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e acclamato in questi lunghi tour. Sul palco una band inedita formata da straordinari musicisti: Danilo Riccardi al pianoforte, Giovanna Perna tastiere e voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre classiche ed elettriche, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri sax e voce e Max Filosi al sax e flauto.

Questa la probabile scaletta:

  1. Lasciami dove ti pare
  2. Quando l’amore diventa poesia
  3. Mi troverai
  4. Tutte le mie leggerezze
  5. Se bruciasse la città
  6. Di me di te
  7. La mia mano farfalla
  8. Erba di casa mia
  9. Ho bisogno di te
  10. Pigliate ‘na pastiglia
  11. Quello che si dice
  12. Canzone con le ruote
  13. Per una donna
  14. Questo io sono
  15. Rose rosse
  16. Asini
  17. Lettera di là dal mare
  18. L’amore è un attimo
  19. Vent’anni
  20. Perdere l’amore
  21. Tutto quello che ho
  22. Tu vuo’ fa’ l’americano
  23. Tra le mani un cuore

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