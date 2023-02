Flop elezioni, dopo il caos torna il corso per i presidenti di seggio - Tempostretto

Pubblicato l'avviso per partecipare alla formazione, i corsi a Unime dal 2 marzo

MESSINA – Riparte la formazione promossa da UniMe, uffici giudiziari e istituzioni per favorire la formazione dei presidenti di seggio, dopo il flop elettorale delle ultime amministrative e i troppo casi di caos ai seggi.

I corsi, che riprenderanno a marzo, sono previsti dal protocollo d’intesa che l’ateneo ha sottoscritto con la Prefettura, la Corte d’Appello e il Comune. Pubblicato l’avviso per la partecipazione ai percorsi di formazione per assumere l’incarico di presidente di seggio.

La formazione fornirà le necessarie conoscenze normative, tecniche ed operative per assolvere al ruolo. Le attività si svolgeranno in ateneo dal 2 al 31 marzo, in orari pomeridiani, preferibilmente nelle giornate di giovedì e venerdì, secondo un calendario di lezioni che sarà pubblicizzato successivamente.

La partecipazione sarà considerata titolo di preferenza nella selezione dei candidati Presidenti di seggio. Agli studenti che parteciperanno saranno riconosciuti dei Crediti formativi (CFU), con le forme e secondo le modalità previste dalla normativa regolamentare di UniMe, mentre agli iscritti all’Ordine degli Avvocati saranno riconosciuti 8 CFU.

Per partecipare è possibile presentare la propria candidatura, entro le ore 12 del 27 febbraio.

Nella foto: un momento di incontro a fine dello scorso corso