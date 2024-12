Dissesto Idrogeologico. Otre 2 milioni per Fondachelli Fantina

FONDACHELLI FANTINA – Verso il consolidamento e la messa in sicurezza del centro abitato di Fondachelli Fantina, nel messinese. Dall’ufficio contro il dissesto idrogeologico un finanziamento da 2 milioni e 246mila euro.

Fondachelli Fantina, un’opera lasciata a metà negli anni ’90

Il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, ha commentato: «Questi fondi serviranno per completare un’opera di messa in sicurezza lasciata a metà negli Anni ’90 a causa della mancanza di risorse. Oltre trent’anni di attesa e di apprensione per i cittadini che risiedono in questa zona. Adesso, grazie all’intervento della Regione, verranno rimossi i pericoli con i quali hanno dovuto convivere per tanto tempo».

L’area, situata nel centro di Fondachelli Fantina, è stata individuata come zona ad alto rischio e classificata con codice F4. Gli interventi prevedono la realizzazione di opere di drenaggio, per contrastare le infiltrazioni d’acqua del sottosuolo. Adesso si attende soltanto la gara d’appalto per dare il via ai lavori.