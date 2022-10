Fondazione Crimi: premi e borse di studio - Tempostretto

Le assegnazioni hanno avuto luogo a Tormina in occasione del PharmEvolution2022

Ritorno in grande stile per la Fondazione Crimi, che dopo due anni di interruzione a causa della pandemia da Coronavirus, è pronta a riprendere in mano l’agenda e realizzare tutte le iniziative che giocoforza non è stato possibile concretizzare nel 2020 e nel 2021. Se però ad arrestarsi sono state le occasioni di socialità, non lo è stata la “missione” dei farmacisti, categoria che non ha mai abbandonato la trincea da quei cupi primi di marzo 2020. Adesso, finalmente, l’opportunità di riprendere pure quel corollario di attività e di iniziative sociali in cui si compendia anche la farmacia come universo poliedrico e variamente declinabile.

L’occasione è stata PharmEvolution 2022, fiera-evento di settore di respiro internazionale nata più di dieci anni fa per creare un momento di incontro tra tutti gli attori della filiera del farmaco. Dopo due anni di assenza, è tornata al PalaLumbi di Taormina con un’offerta fieristica e congressuale ancora più ricca e innovativa . E quale migliore cornice, per la Fondazione Crimi, per coronare alcuni dei momenti più suggestivi della sua attività: la premiazione del contest fotografico “La farmacia in uno scatto” che ha già raccolto nelle precedenti edizioni numerosi partecipanti, e l’assegnazione delle borse di studio, che fanno parte di un pacchetto di premi in denaro che hanno gratificato già in passato vari studenti. Anche quest’anno sono pervenuti veri e propri capolavori dell’obiettivo fotografico, che hanno saputo impressionare in un frammento tratto dalla realtà quotidiana o dalla natura, l’essenza di concetti tipici della farmacia tout court.

“Bagliore di speranza”, primo premio di Simone Desiato. Il riflesso verde è dato dalla croce luminosa di una farmacia.

Tre i premi speciali guadagnati: “La farmacia per la bellezza”, da Martina Consani con “Prendersi cura”; “La farmacia per la ricerca”, da Jacopo Raffaele Di Benedetto con “L’evoluzione della specie le nuove frontiere della Farmacia Di benedetto”; “La farmacia per il sociale” da Martina Polito con “La farmacia rurale, presidio sanitario, la vittoria per la collettività”. Primo premio vinto da Simone Desiato con “Bagliore di speranza”, secondo premio ex aequo conquistato da Katia Totaro con “Il filo che unisce” e da Lucia Lucchi con “Tra le braccia…di un robot”. Terzo premio invece per Mauro Case con “Coriandoli”. Come dei ricercatori farmaceutici portano avanti un lavoro di progettazione e sintesi chimica e biotecnologica di nuovi farmaci, questi artisti sono riusciti a sintetizzare in una fotografia, in una rappresentazione d’arte, quindi, un tema come può essere la solidarietà, l’empatia, la ricerca, la cura per il prossimo, o anche la bellezza materiale. Ricco bottino anche quest’anno per le borse di studio. La Fondazione Crimi, che nasce su volontà dei fratelli Rocco – Presidente della Fondazione -, Massimiliano e Dario Crimi, e della Professoressa Giallanza per ricordare la figura del Dott. Sebastiano Crimi rispettivamente padre e marito, farmacista e signore d’altri tempi, come viene in più occasioni ricordato, ha – tra le altre – come mission irrinunciabile proprio quella del sostegno agli studenti che, per merito, hanno ottenuto e ottengono risultati in ambito universitario nei settori della farmacia o a questa correlati, incentivandone, con premi, la tensione alla prosecuzione della ricerca.

I ragazzi vincitori delle borse di studio con alle spalle (da sx) il Presidente della Fondazione Crimi dott. Rocco Crimi e con il Presidente di Federfarma Messina dott. Giovanni Crimi

Quest’anno è toccato a vari studenti delle Università di Messina e di Palermo portare a casa il lusinghiero riconoscimento della borsa di studio: Elisa Irrera con la “Sette e 1/2”; Sofia Bonsignore con “Casa Farmacia”; Viviana Gianguzzo, farmacista, con una borsa di studio della Fondazione Crimi per la Fondazione Minutoli e infine Vittorio Lorenzo Tumeo con “Fare farmacia”. A premiare i ragazzi del contest e i borsisti, gli stati generali della farmacia europea, italiana e siciliana: Roberto Tobia, presidente del PGEU, Pharmaceutical Group of the European Union, il raggruppamento di cui fanno parte tutte le Federazioni degli Ordini dei farmacisti e le Associazioni nazionali delle farmacie europee; Pasquale Cananzi, dirigente regionale di Farmacovigilanza; Andrea Manfrin della Medway School of Pharmacy; Gioacchino Nicolosi Presidente di Federfarma Sicilia; Giovanni Crimi Presidente di Federfarma Messina; Gaetano Cardiel presidente della Sofad; Marilena Agosta, amministratore delegato di DM Barone.