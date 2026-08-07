Fondazione Taormina Arte Sicilia, al Teatro Antico arriva Luca Carboni

E intanto lanciata "Taormina Arte Hospitality Partner", la rete sinergica con il sistema alberghiero

TAORMINA – “Rio Ari o live” di Luca Carboni torna in Sicilia e sarà al Teatro Antico di Taormina il prossimo 9 agosto. L’evento di domenica rientra nel calendario del Festival Internazionale Taormina Arte – edizione 2026 della Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Il tour di Carboni tra palasport, festival e luoghi storici

Dopo il ritorno dal vivo nei palasport, Carboni porta nei festival, negli anfiteatri e nei luoghi storici italiani uno spettacolo che attraversa il suo lungo viaggio artistico, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica. Un racconto costruito attraverso musica, parole e immagini, nel quale le canzoni dialogano con i visual che rielaborano disegni, schizzi e quadri realizzati dall’artista nel corso di quarant’anni.

“RIO ARI O” è il primo suono della voce di Carboni arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole di Ci stiamo sbagliando ragazzi, la canzone che apre il suo primo disco …intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. Un suono diventato nel tempo un simbolo e oggi scelto come titolo di un concerto con cui l’artista torna a incontrare il pubblico attraverso la propria storia personale e musicale.

Ad accompagnare Carboni sul palco una band di otto elementi: Antonello Giorgi alla batteria, Mauro Patelli alle chitarre, Ignazio Orlando al basso, Antonello D’Urso alla chitarra e direzione musicale, Fulvio Ferrari a pianoforte, tastiere e sequenze, Gabriele Miceli alla chitarra, Fabrizio Luca alle percussioni e Andrea Ferrario ai fiati e tastiere.

“Taormina Arte Hospitality Partner”

Intanto ieri, giovedì 6 agosto, è stata sottoscritta ieri la convenzione quadro tra il Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Bernardo Campo, e il presidente dell’Associazione Albergatori di Taormina, Gerardo Schuler, che sancisce ufficialmente il varo del programma “Taormina Arte Hospitality Partner”. L’intesa, sviluppata in sinergia con l’Associazione Albergatori di Taormina, l’Associazione Albergatori di Giardini Naxos e l’Associazione Albergatori della Riviera Jonica, punta a promuovere capillarmente il cartellone degli eventi estivi all’interno delle strutture ricettive del comprensorio.

Il progetto

L’iniziativa si propone di offrire una risposta strutturata ai numerosi flussi di visitatori che, pur soggiornando nella destinazione, rischiano spesso di trovarsi disorientati e privi di un accesso immediato a una panoramica coordinata delle attività culturali. Attraverso questo progetto, la Fondazione Taormina Arte Sicilia intende garantire ai turisti una fruizione consapevole e tempestiva della propria proposta artistica, trasformando le strutture alberghiere in presidi informativi d’eccellenza.

Il progetto si configura, quindi, come un modello avanzato di integrazione tra istituzioni culturali e operatori turistici, fondato su un’infrastruttura digitale agile basata su QR Code, link personalizzati e codici identificativi dedicati.

Grazie a questi strumenti, ciascuna struttura ricettiva aderente diventa un canale di promozione attivo dell’animazione territoriale dell’Ente regionale, consentendo ai propri ospiti di acquistare in autonomia i titoli di ingresso per gli spettacoli convenzionati. I turisti potranno così superare ogni condizione di spaesamento informativo, orientandosi fin da subito tra gli appuntamenti culturali in calendario. A fronte dell’attività di promozione svolta, la Fondazione riconoscerà alle strutture un incentivo calcolato sul valore effettivamente incassato per i biglietti acquistati tramite i canali di riferimento assegnati.

Campo: “Passo importante verso una rete col territorio”

“Con Taormina Arte Hospitality Partner la Fondazione compie un passo importante verso un modello di collaborazione sempre più strutturato con il sistema dell’accoglienza – dichiara il Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Bernardo Campo –. Vogliamo costruire una rete stabile con gli operatori del territorio, coinvolgendoli nella promozione del nostro cartellone e rafforzando il legame tra il mondo della cultura e quello dell’ospitalità. Questo progetto amplia le opportunità di promozione degli eventi, favorisce una maggiore partecipazione agli spettacoli e offre alle strutture ricettive uno strumento concreto per arricchire l’esperienza dei propri ospiti. È un’iniziativa pensata dagli uffici dell’Ente che guarda al futuro e conferma la volontà di sviluppare sinergie sempre più efficaci per la crescita culturale e turistica del territorio”.

Amata: “Rafforzata la sinergia con gli alberghi”

L’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Elvira Amata, dichiara: “Ho sempre sostenuto che il dialogo e la collaborazione tra il mondo della cultura e quello del turismo rappresentino la strada giusta per valorizzare i nostri territori. Taormina Arte Hospitality Partner va esattamente in questa direzione, rafforzando la sinergia con il sistema alberghiero e rendendo ancora più efficace la promozione del cartellone della Fondazione Taormina Arte Sicilia. È un modello che contribuisce a migliorare l’offerta turistica e, soprattutto, a comunicarla in modo sempre più capillare a chi sceglie la Sicilia come destinazione per le proprie vacanze. Mi auguro che questa esperienza possa diventare un esempio virtuoso, capace di essere esteso anche ad altri territori della Sicilia. Il dialogo costruttivo che abbiamo sempre mantenuto con il settore alberghiero ed extralberghiero dimostra come, lavorando insieme, sia possibile costruire strumenti concreti a beneficio dell’intero sistema turistico regionale”.

Schuler: “Servizio nuovo per strutture e ospiti”

A nome delle associazioni di categoria firmatarie, il presidente dell’Associazione Albergatori di Taormina, Gerardo Schuler, sottolinea la portata strategica dell’intesa: “Taormina Arte, oggi Fondazione Taormina Arte Sicilia, è da sempre un partner storico per la città e rappresenta il punto di collegamento tra la grande offerta culturale in Sicilia e Taormina. Questo accordo introduce un servizio nuovo per le strutture ricettive e per i loro ospiti: per la prima volta gli alberghi potranno non solo promuovere gli eventi, ma offrire ai clienti la possibilità di prenotare direttamente i biglietti attraverso un QR Code dedicato, sia durante il soggiorno sia, aspetto ancora più rilevante, nella fase di scelta della destinazione. In questo modo chi decide di soggiornare a Taormina potrà programmare fin da subito la propria esperienza culturale. È un valore aggiunto di grande rilievo per l’offerta turistica locale”.