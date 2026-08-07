Risanamento, in via Taormina demolite tutte le baracche sulla strada VIDEO

Cambia volto l'incrocio con via Enrico Fermi e viale Gazzi. L'attività prosegue
MESSINA – Prosegue alacremente l’attività di Risanamento in via Taormina. Le ruspe hanno continuato le demolizioni arrivando fino all’incrocio con via Enrico Fermi e viale Gazzi. “Caduta”, quindi, l’intera fila di baracche che originariamente dava sulla strada, a pochi passi dal Policlinico, dallo stadio G. Celeste e dal capolinea sud del tram. In attesa del completamento dei lavori, la strada ha già parzialmente cambiato volto.
Quelle però non erano baracche, ma erano le cosiddette casette ultra popolari che per qualche decennio dettero essenziale riparo a famiglie povere . Erano fatte in muratura, ma progettate non per durare secoli. Mi auguro che al loro posto non vengano fatte costruzioni, ma belle aree alberate , quel pezzo di città è talmente brutto che bisogna crederci e lasciare spazi verdi, un boschetto