 Risanamento, in via Taormina demolite tutte le baracche sulla strada VIDEO

Risanamento, in via Taormina demolite tutte le baracche sulla strada VIDEO

Redazione

Risanamento, in via Taormina demolite tutte le baracche sulla strada VIDEO

venerdì 07 Agosto 2026 - 10:34

Cambia volto l'incrocio con via Enrico Fermi e viale Gazzi. L'attività prosegue

MESSINA – Prosegue alacremente l’attività di Risanamento in via Taormina. Le ruspe hanno continuato le demolizioni arrivando fino all’incrocio con via Enrico Fermi e viale Gazzi. “Caduta”, quindi, l’intera fila di baracche che originariamente dava sulla strada, a pochi passi dal Policlinico, dallo stadio G. Celeste e dal capolinea sud del tram. In attesa del completamento dei lavori, la strada ha già parzialmente cambiato volto.

Un commento

  1. Vinc Ricciardi 7 Agosto 2026 19:25

    Quelle però non erano baracche, ma erano le cosiddette casette ultra popolari che per qualche decennio dettero essenziale riparo a famiglie povere . Erano fatte in muratura, ma progettate non per durare secoli. Mi auguro che al loro posto non vengano fatte costruzioni, ma belle aree alberate , quel pezzo di città è talmente brutto che bisogna crederci e lasciare spazi verdi, un boschetto

    4
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Il Rally Tirreno Messina entra nel vivo, stasera la partenza da Piazza Duomo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED