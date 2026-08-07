Risanamento, in via Taormina demolite tutte le baracche sulla strada VIDEO

Cambia volto l'incrocio con via Enrico Fermi e viale Gazzi. L'attività prosegue

MESSINA – Prosegue alacremente l’attività di Risanamento in via Taormina. Le ruspe hanno continuato le demolizioni arrivando fino all’incrocio con via Enrico Fermi e viale Gazzi. “Caduta”, quindi, l’intera fila di baracche che originariamente dava sulla strada, a pochi passi dal Policlinico, dallo stadio G. Celeste e dal capolinea sud del tram. In attesa del completamento dei lavori, la strada ha già parzialmente cambiato volto.