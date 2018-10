Bando periferie, accordo tra Anci e Governo

A seguito dell'accordo tra l'Anci e il Governo nazionale, saranno sbloccati e spalmati in più annualità, i Fondi previsti dal Bando Periferie, destinati ai Comuni ammessi a finanziamento.

Piena soddisfazione da parte del Deputato regionale di Forza Italia, Tommaso Calderone, che in prima persona si è battuto e fatto promotore di un'azione congiunta che ha coinvolto molteplici comuni messinesi, per protestare a Roma contro i tagli previsti dal Decreto Milleproroghe.

"Si tratta di un passo rilevante, che permetterà l'accesso a 1 miliardo e 600 milioni complessivi, per tutti i Comuni beneficiari. Una battaglia vinta che sento anche mia e che permetterà di riqualificare i nostri tessuti comunali, i quali necessitano di sostanziali interventi di bonifica. Sono certo che le attività imprenditoriali che nasceranno, faranno da volano per l'economia isolana, creando nuova occupazione e migliorando la qualità dei residenti. Faccio appello a tutta la classe dirigenziale, affinché possa fare tesoro di questa opportunità e ottenere risultati duraturi nel tempo".