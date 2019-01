Spaccio di marijuana, arrestato un 26enne messinese

MESSINA - I carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato, in flagranza di reato, T.V., 26enne messinese, ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, da giorni seguivano i movimenti sospetti che avvenivano nei pressi dell’abitazione del giovane a Fondo Fucile e stamane hanno perquisito la casa, rinvenendo 70 grammi di marijuana e 2 grammi di cocaina, occultati tra gli utensili da cucina nonché un bilancino di precisione e la somma di 700 euro in contanti ritenuta provento di attività illecita.

Lo stupefacente, il bilancino di precisione ed il denaro sono stati sequestrati. T.V.. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Messina, in attesa dell’udienza di convalida.