Fondo. Medaglie messinesi al Meeting di Primavera e al Trofeo Water Sun - Tempostretto

Buone prove degli atleti dell'Ulysse, Bavastrelli dell'UniMe è il migliore dei messinesi. La Swimblu partecipa ad entrambe le competizioni e domina con le sue ragazze a Palermo

Due importanti appuntamenti natatori per la stagione del nuoto di fondo in Sicilia si sono svolti nello scorso fine settimana. A Donnalucata, nel ragusano, il 1° Trofeo Water Sun organizzato dalla Asd Water Sun Comiso, manifestazione che si è svolta in acque libere. Mentre il sabato a Palermo, in vasca da 50 metri, si è svolto l’XI Meeting di Primavera – Gare Lunghe. Ai due appuntamenti hanno preso parte tre società messinesi: la Swimblu, l’Ulysse e l’UniMe.

XI Meeting di Primavera

Risultati di spicco per la Swimblu, la società tirrenica ha dominato la gara degli 800 stile libero femminile piazzando Sofia Perdichizzi al primo posto davanti alla compagna Giorgia Di Mario in seconda posizione. Nei 1500 stile maschile invece il miglior risultato è stato il nono posto di Antonino Cafarelli.

Trofeo Water Sun

La competizione disputata domenica 12 giugno era la seconda tappa del Gp Sicilia Open Water, in cui gli atleti dell’Ulysse nuoto hanno ottenuto ottime prestazioni sia tra gli agonisti che tra i Master, atleti non più giovanissimi. Nel mezzofondo di 4 km, Gabriele Molonia resta incollato al gruppo di testa e conquista il 6° posto assoluto e il bronzo nella categoria Ragazzi col tempo di 52’48” ad appena 7″ dal podio. Va a medaglia d’argento di categoria anche il master M45 Antonio Coraci, 16° assoluto in 1h23″ e buona la prova di Leo Urbani, 20° assoluto in 1h31″.

La miglior prestazione messinese su questa distanza è però di Antonio Bavastrelli, l’atleta dell’Ssd UniMe precede Molonia di circa 5 secondi e chiude al secondo posto nella categoria Juniores e quinto assoluto. Tra le donne ottima prestazione di Giorgia Di Mario della Swimblu che conquista il 14° posto assoluto, nella classifica che mette insieme uomini e donne, ma è seconda nella sola classifica femminile e argento nella categoria Juniores. Tra i Master Gaetano Zanfardino della Swimblu termina 12° assoluto (9° tra gli uomini), miglior risultato di un messinese in questa categoria. Alessia Bucca, sempre Swimblu, invece termina 5ª nella categoria Master femminile

Il miglio

Nel pomeriggio di domenica si è disputato “Il Miglio – Trofeo Sabir” che ha visto ancora Gabriele Molonia grande protagonista per l’Ulysse, alla guida del gruppo che inseguiva i tre fuggitivi. Al traguardo, l’ulyssino è quarto assoluto (23’56”) confermando il bronzo categoria Ragazzi. Il fratello Cristian Molonia riscatta la sfortunata prova della mattina con un ottimo argento categoria Esordienti (34’37”), mentre tra i Master Leo Urbani chiude 24° assoluto e 5° nella categoria M50 in 38’47”.

Nell’immagine in evidenza gli atleti dell’Ulysse, da sinistra:

Gabriele Molonia, Antonio Coraci e Cristian Molonia.