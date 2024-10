Fondo Saccà, bonifica in corso. Fine lavori entro l’anno, nel 2025 la costruzione di 44 case FOTO

La bonifica dovrebbe concludersi a fine novembre

Proseguono i lavori di bonifica a Fondo Saccà. Sono iniziati lo scorso 28 giugno, la durata prevista è di cinque mesi, per cui dovrebbero concludersi tra quaranta giorni, a fine novembre.

Ieri un sopralluogo da parte dei rappresentanti del Dipartimento Prevenzione Asp Messina insieme al rappresentante dell’impresa Cericola ed al direttore dei lavori, Ignazio Di Giuseppe.

Dopo le demolizioni della vecchia baraccopoli la terra è stata analizzata ed è emersa la presenza di materiale inquinante. Piombo, rame, zinco, mercurio, stagno, idrocarburi pesanti e altri metalli sono stati trovati nel suolo. Veleni che si sono depositati sottoterra quando quest’area era una occupata da baracche. Questi i risultati emersi dal piano di caratterizzazione avviato dal Comune di Messina.

Nel 2025 i lavori di costruzione delle case

Una volta conclusa la bonifica, inizieranno i lavori per la costruzione di tre condomini ecologici. Verranno realizzate case in acciaio, legno e xlam, materiali che consentiranno di alzare questi immobili in solo un anno e mezzo. Entro il 2025, infatti, le nuove case saranno pronte. 12 alloggi verranno realizzati dal Comune di Messina e 32 dall’Ufficio commissariale per il Risanamento.