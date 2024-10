Situazione assurda al cospetto dei crocieristi

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Fontanella abbattuta in largo Minutoli, davanti alla nave Msc World Europa”.

Non deve essere stata un’impresa facile abbattere una fontanella in ghisa, eppure gli incivili di turno ci sono riusciti. Peraltro questa incomprensibile azione si è svolta nella zona in cui arrivano i crocieristi che, certamente, avranno trovato alquanto ridicola la situazione.