Forbes e Vogue "pescano" nel messinese: Maria Imbesi e Michele Isgrò sulle riviste internazionali - Tempostretto

La giovane è stata inserita tra le eccellenze italiane under 30 nel numero di marzo. Il fotografo gira l'Europa con il suo scatto di Novara di Sicilia

MESSINA – Una su Forbes, l’altro su Vogue. Due messinesi, di comuni diversi e con professioni nettamente discordanti, sono finiti all’interno delle due importanti riviste internazionali. Si tratta di Maria Imbesi, inserita nella classifica di Forbes tra le eccellenze italiane under 30 nel numero di marzo, e di Michele Isgrò, che con la sua foto di Novara di Sicilia pubblicata su Vogue sta facendo il giro d’Europa. Due vere eccellenze che portano alto il nome di Messina e del suo territorio, non soltanto in Sicilia ma in tutta la nazione e oltre le Alpi.

Maria Imbesi nata a Castroreale

Maria Imbesi, nata a Protonotaro, frazione di Castroreale, si gode la sua foto a pagina intera su Forbes, oltre al suo nome in classifica tra le eccellenze under 30 italiane. Con il motto “quando il tempo scorre, tu corri più veloce”, sta portando avanti il proprio lavoro da deal manager all’interno di Digital Magics, il primo acceleratore di startup italiano, in cui si occupa di modelli di investimento, sfruttando le proprie conoscenze e capacità in campo legale e finanziario. E a questo si aggiunge il lavoro nel program director Magic Mind, in cui il fulcro centrale è l’intelligenza artificiale.

Novara di Sicilia nella foto di Isgrò

Diversa la storia di Michele Isgrò. La sua foto di Novara di Sicilia è apparsa su Vogue e poi in diverse testate in tutta Italia ed Europa, tra cui ItalyPress24, letta in Spagna, Francia e Germania. Tanto da essere anche scelta dall’assessorato al Turismo della Regione Sicilia per il portale Visit Sicily. “In qualsiasi settore – racconta Isgrò – bisogna essere prima di tutto grandi osservatori ed avere la capacità di un rinnovamento continuo. La mancanza di uno schema progettuale difficilmente porta a risultati, non è un caso se la foto della Rocca di Novara di Sicilia è apparsa prima sul sito del prestigioso magazine di moda e costume mondiale, poi scelta dalla pagina social Visit Sicily dell’Assessorato Turismo della Sicilia ed oggi presente su alcuni siti europei”.

Articoli correlati