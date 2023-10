Foresta Me. Tre consiglieri chiedono chiarezza sui lavori nei parcheggi in centro - Tempostretto

Tra uno e l'altro saranno posizionati alberi

“Chi controlla e come i lavori delle nuove alberature del progetto ForestaMe?”. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò, avendo ricevuto diverse segnalazioni sui realizzandi lavori in centro città previsti nel progetto ForestaMe, chiedono chiarimenti in merito a delle presunte anomalie nella loro esecuzione.

“Per esempio – evidenziano Gioveni, Carbone e Currò producendo delle foto – in via Centonze si vede chiaramente in superficie il cavo della fibra ottica, così come non si riesce a comprendere come gli altri sottoservizi che passano sotto le alberature (acqua, gas ecc.) possano essere resi compatibili con le radici, anche in caso di interventi di manutenzione.

Inoltre – proseguono i tre consiglieri – senza entrare nel merito della sottrazione di parcheggi in centro con relativi mancati incassi per Atm, non riusciamo a comprendere l’utilità della posa del materiale drenante (certamente più costoso rispetto a quello normale) visto che la sua funzione viene resa vana (anzi azzerata) dalla presenza in molti tratti del basolato lavico, evidentemente impermeabile.

Infine – insistono gli esponenti di FdI – occorre programmare la periodica cura del verde e degli alberi che verranno piantati per evitare che accada quanto già successo in altre zone della città, con piantine non annaffiate e seccatesi soltanto dopo qualche settimana.

Insomma – concludono Gioveni, Carbone e Currò – occorre fare chiarezza su alcuni aspetti tecnici di queste lavorazioni che probabilmente si sarebbero potute programmare e conseguentemente eseguire in modo diverso”.