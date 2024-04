ForestaMe, gli alberi “rinsecchiti o abbattuti”: Carbone chiede chiarimenti

Il consigliere di Fratelli d'Italia vuole ripotare il tema in aula e chiede risposte al direttore generale Salvo Puccio e all'assessore Francesco Caminiti: "Serve manutenzione"

MESSINA – “Rinsecchiti o abbattuti”. Con queste due parole, esplicative, il consigliere Dario Carbone di Fratelli d’Italia è tornato ad accendere i riflettori sugli alberi del progetto ForestaMe e ha chiesto, durante la terza commissione consiliare presieduta da Emilia Rotondo (Lega), di convocare il direttore generale Salvo Puccio e l’assessore Francesco Caminiti per parlare del tema e comprendere come si agirà per la salvaguardia degli interventi già eseguiti e per i prossimi lavori.

Carbone: “Segnalazioni ogni giorno”

Carbone ha spiegato: “Mi giungono giornalmente segnalazioni in ordine al rinsecchimento o all’abbattimento di moltissimi alberelli piantumati in centro nell’ambito del progetto ForestaME.

Già all’inizio dei lavori ho chiesto espressamente che i sacrifici dei residenti e dei cittadini messinesi non fossero resi vani dalla mancata manutenzione degli alberi e spero che l’Amministrazione possa correre ai ripari”.