ForestaMe, tre progetti aggiudicati: Parco Aldo Moro, viali alberati e "asta fluviale Gazzi" - Tempostretto

A breve sarà fatto anche con la "rinaturalizzazione a verde" di Giampilieri. Intanto nei prossimi mesi Messina dovrà cambiare forma

MESSINA – Si partirà da Parco Aldo Moro, ma i progetti appaltati dal Comune di Messina per il progetto ForestaMe, tramite l’agenzia Invitalia, sono tre. Si tratta del parco, appunto, ma anche dei viali alberati del centro città e della “riqualificazione a verde dell’asta fluviale di Gazzi”, tre dei quattro progetti del programma ForestaMe, giunto parzialmente alla fase operativa con la messa a bando di metà degli otto passaggi del piano. In aggiudicazione, invece, il quarto progetto, con al centro la “rinaturalizzazione a verde del borgo di Giampilieri”.

Parco Aldo Moro alla Edil Young srl

I primi lavori a cominciare saranno quelli di Parco Aldo Moro. Sono stati affidati alla Edil Young srl, ausiliaria Elcal srl, che ha “vinto” con un’offerta di 963.295,48 euro più Iva, con un ribasso del 31 per cento rispetto ai poco meno di 1,4 milioni di euro da cui partiva l’asta. Dovranno completare i lavori entro 120 giorni dalla consegna, che dovrebbe avvenire già ad aprile. Se così fosse, il parco sarebbe aperto già a fine estate, a oltre un anno e mezzo dalla presentazione del progetto del gennaio 2022 e dopo diversi rinvii.

“Asta fluviale Gazzi” diviso in 13 lotti

Sarà diviso in tredici lotti, invece, l’appalto relativo alla “riqualificazione a verde dell’asta fluviale Gazzi”. Ad aggiudicarselo è stata la Società cooperativa – consorziata Edilap grazie a un’offerta di oltre 3 milioni e mezzo: 3.595.852,69918 euro più Iva. Si partiva da circa 5 milioni. Gli interventi riguarderanno quattro macro aree: Cumia Superiore, i villaggi Aldisio, Gescal e Bordonaro-Case Gialle; il torrente gazzi; e infine le strade della zona industriale ex Asi. In questo caso ci vorranno 260 giorni dalla consegna dei lavori ma il progetto dovrà essere concluso entro fine anno.

Viali alberati del centro città: la Soter avrà 250 giorni

Simile la situazione della procedura relativa ai “viali alberati del centro città”, originariamente l’ottavo progetto in programma, ora affidato alla Soter srl, ausiliaria 1 Marchini piante srl. L’offerta al ribasso del 31 per cento è di 3.612.706,15 di euro più Iva e il tempo di realizzazione sarà di 250 giorni. Si lavorerà in due lotti, a monte e a valle del Viale San Martino, e l’obiettivo è quello di riqualificare tutti gli alberi esistenti, ricavando parcheggi tra le piante e ripristinando sia l’asfalto sia il verde cittadino.