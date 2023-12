Forte Gonzaga, lavori consegnati. Dureranno un anno e mezzo - Tempostretto

Opere per quasi 2 milioni e mezzo di euro

Sono stati consegnati ieri i lavori di restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione turistico-culturale di Forte Gonzaga.

L’intervento in programma avrà una durata di 18 mesi consecutivi, per un importo complessivo di 2 milioni 442.806 euro.

“Un ulteriore tassello che si aggiunge al rilancio della nostra città che conferma la volontà di questa Amministrazione, in continuità con la precedente, di salvaguardare e recuperare il nostro patrimonio architettonico, dando un forte impulso al turismo – dice il sindaco Federico Basile -. Il progetto complessivo che prevede la riqualificazione dei pregiati Forti Umbertini, può rappresentare un valido volano di sviluppo per la città, quindi continueremo ad impegnarci per dare concretezza a ciò che fino a poco tempo fa sembrava impossibile”.

