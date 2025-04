Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 nel mar Ionio, avvertita anche a Reggio Calabria

La forte scossa ha causato molta paura tra la popolazione e per fortuna non si segnalano danni

REGGIO CALABRIA – E’ stata avvertita anche in tutta la provincia di Reggio Calabria, la forte scossa di terremoto registrata la scorsa notte, alle 3:26 con magnitudo 4.8 con epicentro al largo del mar Ionio meridionale a una profondità di soli 48 chilometri. La forte scossa ha causato molta paura tra la popolazione e per fortuna non si segnalano danni.

Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione a Catania, Siracusa, Ragusa, Messina ed Enna, ma anche in Calabria soprattutto nella provincia di Reggio Calabria e fino a parte del territorio catanzarese. Al momento non vengono segnalati danni.