“Forti d’Autunno”: domenica 30 novembre la visita al Forte dei Centri a Salice

Mostre, animazioni, visite guidate, esposizioni e degustazioni

Domenica 30 novembre si concluderà a Messina la seconda edizione della kermesse “Forti d’Autunno”, promossa dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato, con il supporto delle società Partecipate e in collaborazione con il Centro Studi Medfort, l’Azienda Foreste Demaniali di Messina, custode del Forte Puntal Ferraro, e le Associazioni referenti dei Forti Petrazza, Cavalli, San Jachiddu, Serra la Croce e Monte dei Centri. L’evento “Forti d’Autunno” consiste nell’apertura dei Forti attraverso mostre, animazioni, visite guidate, esposizioni e degustazioni.

L’appuntamento di domenica 30 novembre riguarda Forte dei Centri – Salice – Cooperativa La Zagara – dalle ore 9.30 alle 17.