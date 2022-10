"Forza Cateno, guarisci presto", gli auguri social a De Luca - Tempostretto

Mentre il leader di Sud chiama Nord è ricoverato per accertamenti, si moltiplicano i messaggi per sostenerlo

MESSINA – “Non sono d’accordo con le sue idee politiche ma oggi lo voglio scrivere: Forza Cateno De Luca, guarisci presto!”. Sono in tanti, da quando si è diffusa la notizia del malore e del ricovero del leader di Sud chiama Nord e di Sicilia Vera, a scrivere commenti al nostro giornale o sui social. Tutti unanimi nell’augurare a De Luca una pronta guarigione. Non mancano pure i commenti dei suoi avversari politici. Scrive l’ex consigliere comunale Alessandro Russo: “Notizia spiacevole. Un pensiero a Cateno De Luca in questo momento difficile, augurandogli sinceramente di ristabilirsi presto. Abbiamo ancora tante sciarre davanti, niente scherzi”.

Sulla pagina Fb dell’ex primo cittadino di Messina, una persona scrive: “Mi era sembrato strano che oggi non ci fosse la diretta del mattino… Preghiamo per una pronta guarigione di De Luca, il sindaco di tutti noi”. E un’altra persona: “Cateno, siamo tutti con te, rimettiti presto! Stiamo pregando per te. Un abbraccio grandissimo”. Davvero in tanti, poi, tra lettrici e lettori, evidenziano che pur essendo “lontani dalle idee politiche” del capo di Sicilia Vera, desiderano esprimere “la loro vicinanza e l’incoraggiamento a guarire presto”.

Il leader infaticabile e la corsa continua elettorale dalle amministrative alle regionali e poi il progetto Taormina

A tenere banco è anche il tema della continua spinta di De Luca a correre nelle varie competizioni elettorali. Prima la scommessa vinta del progetto per Basile sindaco. Poi la candidatura come presidente della Regione siciliana e il lancio di Sud chiama Nord a livello regionale e nazionale. Infine, instancabile, il progetto di una possibile candidatura a Taormina come sindaco, mentre la senatrice Musolino e il deputato Gallo, altra scommessa vinta, fanno i loro primi passi in Parlamento.

De Luca, nel suo stile acceso, non si è riposato un attimo, in vista di un radicamento ancora più forte del suo movimento politico. E ora avversari, amici e “nemici” sembrano voler trasmettere all’unisono il messaggio: “Cateno, riposati, e torna nell’arena politica quando starai bene”.

Per una volta, persino nei social, così popolati di odiatori sociali, senza dimenticare a volte i toni eccessivi dello stesso leader di Sicilia Vera, prevale l’attenzione per l’uomo. E, al massimo, un po’ di insofferenza viene riservata agli avversari del centrodestra, che lo avrebbero “fatto arrabbiare. Auguri, Cateno”.

Articoli correlati