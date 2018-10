Pullman s'incastra tra i tornanti, l'odissea di una scolaresca di Mistretta

FORZA D'AGRO'. Si è conclusa in serata l’Odissea di una scolaresca di Mistretta a bordo, insieme agli accompagnatori, di un pullman rimasto incastrato nel penultimo tornante che conduce a Forza d’Agrò poco dopo le 14,30. Fatti scendere i passeggeri, l’autista ha fatto il possibile per disincastrare il mezzo, senza però riuscirvi. A quel punto non gli è rimasto altro da fare che chiamare i soccorsi, mentre la strada, l’unica che conduce nel centro collinare jonico, la Provinciale 16, è rimasta di fatto bloccata.

Sul luogo sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, ma anche i loro tentativi sono andati a vuoto. Dopo circa due ore sono arrivati a Forza d’Agrò i Vigili del fuoco del comando provinciale di Messina. Con l’ausilio di un’autogrù, dopo avere imbracato l’autobus, sono riusciti dopo un’altra ora di fatica a disincastrare il mezzo e liberare la strada. La situazione è tornata alla normalità solo intorno alle 20. Sul luogo erano presenti il sindaco, Fabio Di Cara, i vigili urbani ed i carabinieri della locale stazione.