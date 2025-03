Forza Italia, nominati i segretari nelle sei Circoscrizioni

Il partito si riorganizza a Messina. Messaggio dalla sottosegretaria Siracusano

MESSINA – Sono stati eletti i sei segretari di Forza Italia nelle rispettive circoscrizioni cittadine. Gli incarichi sono stati assegnati nel corso dei congressi circoscrizionali nei quali “ci si è confrontati sui temi che riguardano il territorio e le problematiche delle varie aree di Messina”, fa sapere il partito. All’incontro erano presenti il parlamentare azzurro all’Assemblea regionale siciliana, Alessandro De Leo, il segretario del partito in città, Antonio Barbera, il vicesegretario, Giuseppe Santalco, Agatino Cundari, responsabile cittadino dipartimenti. Il deputato regionale De Leo ha portato il saluto del partito ai partecipanti.

I sei segretari

Risultano nominati: Rita Oddo (Prima Circoscrizione); Giuseppe Cucinotta (Seconda Circoscrizione); Michele Milicia(Terza Circoscrizione); Peppe Chiarella (Quarta Circoscrizione), Salvatore Libro (Quinta Circoscrizione), Alison Greco(Sesta Circoscrizione).

“I nuovi incarichi giungono al termine dei consigli circoscrizionali che si sono tenuti per ognuno dei sei quartieri della città e rappresentano ruoli utili di raccordo tra le circoscrizioni e gli esponenti del partito, a livello locale, regionale e nazionale. In questo modo, prosegue il progetto di organizzazione capillare di Forza Italia come partito politico, per essere sempre più vicino alle persone e alle realtà nelle quali vivono. I segretari di circoscrizione hanno presentato la propria candidatura e sono stati eletti tra coloro che risultano iscritti al partito, alla data del 30 novembre scorso”, si legge in una nota.

Siracusano: “Buon lavoro ai nuovi sei segretari circoscrizionali di Messina”

Così Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia: “Congratulazioni ai nuovi sei segretari di Forza Italia eletti nel corso dei congressi delle rispettive circoscrizionali di Messina. Rita Oddo, Giuseppe Cucinotta, Michele Milicia, Peppe Chiarella, Salvatore Libro e Alison Greco, sapranno – insieme al segretario del partito in città, Antonio Barbera, e a tutti gli altri dirigenti locali – portare nei territori le storiche battaglie azzurre, per l’esclusivo interesse dei messinesi e della nostra comunità. Sinceri auguri e buon lavoro”.

