Forza Taormina, nasce un nuovo gruppo politico locale per il “futuro della città”

Salvo Cilona e altri volti noti si uniscono per "dare nuova energia alla Perla dello Jonio"

TAORMINA – Nasce un nuovo gruppo politico locale a Taormina, e il suo nome è Forza Taormina. Ispirata ai valori democratici, moderati e liberali di Forza Italia, questa formazione politica si propone di manifestare una presenza politica nella città già dal prossimo appuntamento elettorale delle Europee di giugno. Tra i volti noti del recente passato amministrativo della città, molti si sono uniti a Forza Taormina, insieme a giovani professionisti e rappresentanti della vita imprenditoriale, sociale e culturale. L’obiettivo? Individuare un percorso politico e programmatico che costituisca la base per un progetto amministrativo solido e innovativo per il futuro di Taormina.

L’attuale compagine amministrativa ha mostrato evidenti lacune nella gestione degli ambiti culturali e turistici di elevata visibilità internazionale. Le promesse elettorali non hanno trovato riscontro in adeguata progettualità amministrativa, deludendo le aspettative dei taorminesi. Ora, Forza Taormina si propone di fare la differenza, portando idee fresche e concrete per far uscire la città dall’attuale stallo. Salvo Cilona, ex vicesindaco di Taormina, è uno dei volti noti coinvolti in questa nuova iniziativa politica. La sua determinazione e la volontà di agire con competenza sono evidenti. Taormina merita di più, e Forza Taormina è pronta a offrirlo.