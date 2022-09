Fotografia subacquea, nel mare di Isola Bella i campionati nazionali - Tempostretto

Taormina ospita quest'anno la competizione. Una settimana di eventi da oggi al 25 settembre

TAORMINA – Il Campionato Italiano di Fotografia Subaquea organizzato dall’Asd G.R.O. Sud Catania per contro della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) si svolgerà quest’anno in Sicilia. La manifestazione si terrà infatti nello splendido scenario delle acque che circondano la famosa Isola Bella di Taormina, dal 17 al 25 settembre, e vedrà coinvolti oltre 50 atleti tra i migliori fotografi subacquei italiani, con relativi assistenti, provenienti da tutta Italia.

Il Campionato Italiano di Fotosub è una manifestazione itinerante che ha scelto la Sicilia per questa edizione e vedrà esprimere la produzione di immagini di altissimo valore artistico e scientifico, che offriranno a tutti gli appassionati della natura e dell’arte una finestra sulle meraviglie sommerse del Mar Jonio. La fotografia, come strumento di testimonianza dello stato di salute dei fondali marini, per sensibilizzare il pubblico a coltivare la cultura della salvaguardia e del rispetto dei nostri mari.

Il programma si svolgerà nell’arco di una settimana, alternando momenti di puro agonismo con altri di confronto sulla produzione delle immagini, ed infine, con l’intervento di famosi fotografi di valenza internazionale che nel ruolo di giuria dovranno eleggere i Campioni Italiani per l’anno 2022. Previsti anche degli incontri seminariali e tematici.