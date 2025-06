Frana di Tremonti, lavori finiti. Ora la collina è sicura

Approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione

Gli abitanti di Tremonti, e in particolare del Complesso Città Giardino, possono tirare un sospiro di sollievo. Il costone franato nel febbraio 2015 è ora sicuro grazie al completamento dei lavori. La conferma arriva con la Determinazione Dirigenziale numero 5658 del 23 giugno 2025 del Comune di Messina, che ha approvato lo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione.

È stato un percorso lungo e complesso. Dopo la frana di quasi dieci anni fa, ci sono voluti quasi sette anni, fino a dicembre 2021, per ottenere i fondi necessari alla messa in sicurezza, nell’ambito del Po Fesr 2014-2020 Azione 5.1.1. L’aggiudicazione dei lavori alla Mico Srl di Mussomeli (CL) è avvenuta nell’ottobre 2022, con la consegna del cantiere a marzo 2023. I lavori strutturali, come attestato dal certificato della direzione lavori, si sono conclusi il 20 novembre 2024, garantendo finalmente la stabilità del versante.

L’intervento ha avuto un costo complessivo di 4 milioni di euro, tra finanziamenti regionali (inizialmente 3,3 milioni di euro, poi integrati con ulteriori 2 milioni) e fondi comunali, con un’aggiudicazione che ha portato l’importo netto dei lavori a circa 2 milioni di euro.

Con la messa in sicurezza del costone e il completamento delle opere a verde, si potrebbe finalmente tornare a pensare a un progetto infrastrutturale atteso da anni: la strada di collegamento con San Licandro. Questa arteria, in parte già realizzata proprio dove si è verificata la frana, dovrebbe connettere Salita Tremonti a via Domenico Mazzotta, all’altezza di piazza XXV Aprile e via Leonardo Sciascia. Lì, sorge anche lo scheletro di una piscina, al centro di un contenzioso che costerà al Comune di Messina circa 2 milioni di euro.

Servirà un nuovo studio di fattibilità che valorizzi gli interventi di stabilizzazione da poco conclusi, proiettando la zona verso un futuro più sicuro e meglio collegato.