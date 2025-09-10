Frassica no ponte sui social e Germanà ribatte: “Lascia perdere il geologo Tozzi”

Il comico messinese riprende su Fb le tesi dell'esperto contro la grande opera e il senatore leghista replica: "Rispetto la tua opinione ma ti sbagli"

MESSINA – Nino Frassica no ponte e non è una novità. “Al mondo non è mai stato costruito un ponte sullo Stretto a campata unica più lungo di quello di Akashi (1,99 km, in Giappone): quello di Messina sarà lungo (quasi, ndr) il doppio (3,3 km ndr) e ancora non si comprende bene utilizzando quali materiali. Il ponte viene visto come utile tanto più quanto ti allontani dal posto”. L’opinione del geologo e conduttore televisivo Mario Tozzi viene rilanciata su Facebook dal comico e attore messinese.

Frassica cita le tante contestazioni di Tozzi: “Il vero problema è che il ponte sullo Stretto di Messina non ha un senso geologico perché qui è atteso un terremoto forte. I massimi terremoti forti italiani si agiranno intorno a 7.1-7.5 di magnitudo Richter. Il ponte dovrebbe essere dunque commisurato per reggere a quella magnitudo. Poniamo il caso che venga costruito e regga quella magnitudo lì. In tal caso unirebbe due cimiteri, perché Reggio Calabria e Messina vedrebbero decine di migliaia di morti in quanto solo il 25% delle case e delle strutture è anti-sismico qui. Quindi per quale ragione al mondo mai dovresti costruire una stupidaggine del genere? Non bastassero i terremoti ci si mettono anche le frane, in particolare gli scivolamenti gravitativi: grandi superfici di distacco che possono arrivare fino a chilometri di profondità e minacciare qualsiasi opera e che sono ben noti sul versante calabrese. Come sono ben note in superficie le frane del messinese (Giampilieri). Ha senso sclerotizzare quel ben noto “sfasciume pendulo sul mare” con un oggetto rigido di 166.000 tonnellate che, oltretutto, comporterebbe movimenti di terra colossali, apertura di cave, prelievi di inerti, livellamento di colline, opere di cemento armato al contorno, cioè esattamente tutto quello che non dovresti fare nell’Italia record europeo di frane (620.000 su 750.000 nel continente intero)?”.

Germanà replica al Frassica no ponte

Al post risponde il senatore Nino Germanà: “Caro Nino, chi rema contro il Ponte rema contro un’Italia più unita e un Sud finalmente protagonista dello sviluppo. E chi ignora i lati positivi di quest’opera, forse non ama davvero la sua terra. Da messinesi conosciamo bene i limiti quotidiani dei collegamenti sullo Stretto: il Ponte significa lavoro, modernità e continuità territoriale. Per non parlare dell’enorme flusso turistico che genererebbe, come avviene per tutti i grandi ponti del mondo, trasformando lo Stretto in un simbolo internazionale di progresso. Il Ponte non è un’utopia, ma una grande occasione di crescita, lavoro e modernità per il nostro territorio. Rispetto il tuo pensiero ma non lo condivido. Ps. Lascia perdere Tozzi che cerca solo quella visibilità di cui tu non hai bisogno, perché sappiamo quanto sei grande”.

Articoli correlati