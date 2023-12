No ponte: le adesioni di Pif, Germano, Frassica, don Ciotti e Vauro - Tempostretto

Tante le personalità, da Ainis e De Magistris a Iacchetti, Santoro, Vendola e Ovadia, che sposano la mobilitazione a Messina. Soddisfatti gli organizzatori del corteo

MESSINA – Tante le adesioni alla mobilitazione no ponte a Messina. Pif, Elio Germano, Michele Ainis, Roberto Andò, Nino Frassica, Nichi Vendola, Vauro, Michele Santoro, Nadia Terranova, Ninni Bruschetta, Enzo Iacchetti, Luigi De Magistris: sono davvero tante le personalità che sposano la causa. E così scrive il coordinamento di partiti e associazioni No ponte: “Una marea umana per le vie di Messina al grido Lo Stretto di Messina non si tocca. Siamo soddisfatti, commossi, emozionati, felici per la grande manifestazione del popolo noponte che ha avuto luogo oggi a Messina”.

Continua la nota: “È stato il ventesimo corteo in oltre 20 anni di lotta, ed è stato sicuramente il più partecipato degli ultimi 15 anni. Quanti eravamo? Forse 10.000, forse 15.000, non importa, è stata comunque la grande risposta che ci aspettavamo non soltanto dalla nostra città e dall’area dello Stretto, ma dalle tante e tanti che da ogni parte d’Italia sono venuti per dimostrare che la questione ponte è una questione nazionale e che le risorse previste per il ponte vanno destinate per affrontare i reali problemi del meridione e del Paese intero. Un variegato e multicolore popolo noponte che ha gridato per ore lo slogan Lo Stretto di Messina non si tocca, lo difenderemo con la lotta. E che, state certi, continuerà a essere vigile per impedire lo sfregio del nostro Stretto”.

“A conclusione del corteo a piazza Duomo sono intervenuti vari rappresentanti delle realtà associative, partitiche, sindacali che hanno promosso il corteo ed è stata data lettura di un lungo elenco di personalità del mondo della società civile e della cultura che hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla lotta no ponte”, spiegano i rappresentanti del coordinamento.

Le adesioni no ponte

Agostino Vincenzo

2) Ainis Michele

3) Albanese Antonio

4. Andò Roberto

5. Borsellino Salvatore

6. Bruschetta Ninni

7. Calogero Francesco

8. De Magistris Luigi

9. Don Luigi Ciotti

10. Frassica Nino

11. Fresu Paolo

12. Germano Elio

13. Iacchetti Enzo

14. Impastato Giovanni con Casa Memoria

15. Incudine Mario

16. Lucano Mimmo

17. Manca Angela

18. Marchetti Maurizio

19. Moni Ovadia

20. Perna Tonino

21. Piff

22. Presti Antonio

23. Repici Fabio

24. Santoro Michele

25. Scalia Felice

26. Strada Cecilia

27. Terranova Nadia

28. Tozzi Mario

29. Vauro

30. Vendola Nichi

31. Zanotelli Alex

Articoli correlati