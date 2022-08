Fratelli d'Italia, la lista per le regionali a Messina - Tempostretto

Ecco i candidati per l'appuntamento del 25 settembre

MESSINA – Ecco la lista di Fratelli d’Italia per Messina, depositata oggi in Corte d’Appello. A guidarla è la deputata regionale Elvira Amata (nella foto), seguita da Giuseppe detto Pino Galluzzo, Luigi Miceli, Gaetano Nanì, Vincenzo Ciraolo, Ferdinando Croce, Giovanna Giacobbe, Teresa Pino.

Amata anche nel listino del candidato alla presidenza Schifani

Tra i nomi in lista, quello del deputato regionale Galluzzo e di Croce, in precedenza a capo della segreteria tecnica dell’assessorato regionale alla Salute e poi esperto per il presidente Musumeci, del sindaco di Naso Nanì e dell’ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina Ciraolo.

La capolista Amata farà parte pure del listino del candidato alla presidenza della Regione, per il centrodestra, Renato Schifani, già presidente del Senato.