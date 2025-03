Fratelli d’Italia riapre la sede in via San’Elia con Galvagno e Donzelli

Messina. Appuntamento oggi anche con il neo commissario regionale Sbardella

MESSINA . “Novità per Fratelli d’Italia a Messina. Sabato 8 marzo, alle 14:30, riaprirà la storica sede di via Sant’Elia 11 a Messina. All’evento prenderanno parte il responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, e il neo commissario regionale, Luca Sbardella, oltre ai rappresentanti della deputazione regionale e nazionale, agli iscritti e ai simpatizzanti del partito”. Questo l’annuncio del partito messinese.

“Una casa della destra messinese” e il congresso comunale

La sede ospiterà il coordinamento comunale della IV Municipalità di Fratelli d’Italia e il coordinamento

provinciale di Gioventù nazionale e Azione universitaria. Afferma Alberto De Luca, candidato unico al congresso comunale di FdI (che si terrà nella stessa giornata a Santa Maria Alemanna) come coordinatore della IV Municipalità: “La riapertura di questo storico spazio rappresenta un momento significativo per la destra messinese, che torna a riunirsi in un luogo simbolo della propria tradizione politica e del legame con il territorio. Dopo oltre un decennio di polvere, siamo orgogliosi di riaprire la storica casa della destra messinese. A rimetterla in piedi i giovani di Azione universitaria e Gioventù nazionale che sporcandosi le mani giorno per giorno hanno consolidato e dimostrato il vero valore della militanza, una storia bellissima da raccontare. Dopo un anno di sacrifici, pennellate di speranza e duro lavoro, oggi riconsegniamo alla città un punto di riferimento per la comunità giovanile, uno spazio aperto alle idee, ai sogni e alla volontà di chi crede che la storia non sia solo da ricordare, ma da continuare a scrivere”.