Frisenna: “Una sfida questa stagione a Messina, grazie per l’opportunità”

Le parole a fine stagione del centrocampista catanese che sul suo futuro pensa a onorare il contratto

MESSINA – Giulio Frisenna è un altro giovane che ha lasciato un’ottima impressione quest’anno in campionato. Il Messina si è ritrovato questo talentuoso ragazzo catanese che alla prima stagione in Serie C si è preso i gradi da titolare nel centrocampo di Giacomo Modica. Per l’under classe 2002 nel girone C 32 presenze di cui 27 da titolare, tre reti una più bella dell’altra col suo destro sempre a colpire da fuori area: in casa all’andata in casa con la Turris, al ritorno contro la Virtus Francavilla gol da quasi centrocampo col portiere avversario fuori dai pali, l’ultima e unica in trasferta allo scadere in casa del Benevento che permise di strappare il pari.



Per lui anche tre assist, uno è stato per la rovesciata di Zunno eletto miglior gol del Messina, sfortunato nel 2-2 contro la Turris al ritorno autore di un autogol. Infine è più volte finito sul taccuino dell’arbitro, cinque gialli e due cartellini rossi (entrambi per doppia ammonizione), segno che il ragazzo deve imparare a controllarsi in alcune situazioni, nella seconda espulsione in casa contro il Foggia doppio giallo in pochi secondi: il primo per un intervento evitabile e il secondo per un applauso ironico nei confronti dell’arbitro.

Frisenna: “Penso a restare ancora un anno, poi si vedrà”

Il centrocampista del Messina tracciando un bilancio della stagione la riassume così: “A livello personale quest’anno è stata una sfida, venivo dalla Serie D e mi sono messo in gioco in C per capire se potevo starci. Sulla squadra dico che è stato un anno eccezionale, il gruppo si è dimostrato forte, abbiamo centrato la salvezza e pure per alcune giornate lottato per i playoff”.

Frisenna è ancora legato da un anno di contratto al Messina, anche nella prossima stagione potrà essere utilizzato come under e sul suo futuro dice: “Penso a restare ancora un anno qui e poi si vedrà. Ringrazio la società che mi ha dato la possibilità, un’opportunità importante in una piazza importante con dei tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Dal primo giorno ci siamo dati una mano, mi sono trovato benissimo in gruppo, i grandi dello spogliatoio mi hanno dato i consigli giusti e aiutato in questo percorso”.

Infine se deve scegliere tra una delle tre reti realizzate dice: “Sono indeciso tra Virtus Francavilla e Benevento, forse scelgo il secondo perché la traiettoria è andata proprio all’incrocio, ma a livello personale e per la squadra sono stati tutti e tre importanti e bellissimi per me”.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook dell’Acr Messina