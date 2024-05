Fuga da Messina, sempre meno residenti e l’età media più alta

I dati Istat, relativi al 2022, con il censimento della popolazione in Sicilia e attenzione alle province

Dati Istat 2022; dimunuiscono i residenti in Sicilia e in misura maggiore nella provincia di Messina. 3.049 in meno. Sempre nel Messinese si registra l’età media più alta (46,7). Di seguito il report.

La popolazione residente in Sicilia, definita sulla base del censimento al 31 dicembre 2022, ammonta a

4.814.016 residenti, in calo rispetto al 2021 (-19.313 individui; -0,4%); circa la metà della popolazione vive

nelle province di Palermo e Catania (47,3%).

La diminuzione rispetto al 2021 è frutto dei valori negativi del saldo naturale e di quello migratorio

interno, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l’estero e

dell’aggiustamento statistico.

In Sicilia, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 36.810

(-425 rispetto al 2021).

Il tasso di mortalità è cresciuto dal 12,2 per mille del 2021 al 12,3 per mille del 2022, con un picco del

14,3 per mille registrato nella provincia di Enna.

Le donne sono il 51,3% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 123mila unità,

prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile.

L’età media si è innalzata rispetto al 2021 da 44,9 a 45,2 anni. Ragusa e Catania sono le province più

giovani (rispettivamente 44,1 e 44,2 anni), Messina ed Enna quelle più anziane (46,7 e 46,5 anni).

Gli stranieri censiti sono 191.368 (+6.763 rispetto al 2021), il 4,0% della popolazione regionale.

Provengono da 164 Paesi, prevalentemente da Romania (24,0%), Tunisia (12,0%) e Marocco (8,1%).

Più di un quarto della popolazione (26,3%) vive nei quattro Comuni con oltre 100.000 abitanti (Palermo,

Catania, Messina e Siracusa) e poco meno di un quarto in quelli con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti (24,3%).

I Comuni di montagna e della collina interna subiscono il maggior decremento di popolazione e presentano una struttura per età più vecchia.

Distribuzione della popolazione e dinamica demografica

I risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 consentono di determinare la popolazione residente al 31 dicembre 2022. In Sicilia si tratta di 4.814.016 unità, l’8,2% della popolazione italiana.

Rispetto al 2021 i dati censuari evidenziano una flessione di 19.313 unità nella regione, percentualmente

superiore (-0,4%) a quella media nazionale (-0,1%). L’unica provincia a registrare un incremento della

popolazione è Ragusa (+1.651 residenti). Tra le altre province, Palermo perde 4.802 residenti, seguita da Catania (-3.081) e da Messina (-3.049).

In termini relativi, le diminuzioni maggiori si registrano nelle province di Enna (-1,1%) e Caltanissetta (-0,9%) (Prospetto 1).

Quasi la metà della popolazione risiede nelle due province di Palermo (25,0%) e Catania (22,3%), le sole a

superare il milione di abitanti. Segue la provincia di Messina, che con più di 600mila residenti raccoglie il

12,5% dei residenti della regione. Le altre sei province ospitano il 30,2% dei residenti.

La significativa diminuzione della popolazione residente in Sicilia nel 2022 è frutto della somma di due saldi negativi, quello naturale (-22.656 unità) e quello migratorio interno (–16.884), non compensata dai valori positivi del saldo migratorio con l’estero (+14.210) e dell’aggiustamento statistico (+6.017). Tutte le province seguono l’andamento regionale, in particolare Messina è la provincia con il più basso saldo naturale (-4.540).

Palermo è quella con il saldo migratorio interno più basso (-4.113), mentre Ragusa ha il saldo migratorio estero più elevato (+2.957) (Prospetto 2)

Articoli correlati